مع تزايد الضغوط .. سلطة مراقبة الأسواق المالية مدعوّة إلى إجراء إصلاحات



يشارك

Facebook

Twitter

البريد الإلكتروني

مطبعة نسخ الوصلة

MENAFN - Swissinfo) Español (es) La“estresada” autoridad supervisora del sistema financiero suizo se resquebrajaEnglish (en) Cracks show at 'stressed' Swiss financial watchdog (الأصلي)Pусский (ru) Почему ушел в отставку швейцарский финансовый регулятор?

وكتب أوربان أنغيرن، الذي شغل منصبه لمدة تقل عن عامين، في بيان صحفي يوم الأربعاء إن " مستوى التوتر المرتفع والدائم أثّر على وضعه الصحّي".

وسارعت وسائل الإعلام السويسرية، التي كانت أحد أسباب المتاعب التي تعاني منها السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية، إلى توضيح الضغوط التي ستواجه خليفة أنغيرن الدائم في نهاية المطاف.

وذكرت صحيفة نويه تسورخر تسايتونغ أن "الاستقالة تؤكد شكوكا قديمة: المنصب الأعلى في السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية فضلا عن كونه دربا من الجحيم، الأجر الذي يكسبه متولي هذه المهمة ليس مغريا على الإطلاق".

وفي شهر يوليو الماضي، تعرض أنغيرن للاستفزاز من طرف الصحيفة نفسها، التي وجهت انتقادات لهيئته في أعقاب انهيار كريدي سويس، فرد برسالة يدافع فيها عن نفسه ويؤكّد أن "السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية ليست مسؤولة عن أزمة كريدي سويس بأي حال من الأحوال".

تم إنشاء السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية من خلال اندماج ثلاث هيئات تنظيمية سابقة في خضم الأزمة المصرفية العالمية في عام 2009. ولذلك كانت السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية تحت ضغط مستمر طوال فترة وجودها.

لعبت المؤسسة دوراً رائداً في التعامل مع متطلبات رأس المال المعززة للبنوك (ومن عجيب المفارقات أن انهيار بنك كريدي سويس، كان جزءاً من خطة حماية البنوك من الانهيار)، ومتطلبات الحملة العالمية ضد التهرب الضريبي التي هددت بقاء العديد من البنوك السويسرية، والعقوبات المفروضة على روسيا وأوروبا. وتعاملت الهيئة مع العديد من قضايا غسيل الأموال الكبيرة، مثل الاحتيال على الصندوق السيادي الماليزي 1MDB وفضيحة بتروبراس البرازيلية.

قامت السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية أيضا بفرض عقوبات على العديد من البنوك السويسرية في السنوات الأخيرة على خلفية مساعدتها لعملاء أجانب في القيام بعمليات احتيال واسعة النطاق ومعقدة في أجزاء مختلفة من العالم.

وأدى الاستحواذ القسري لبنك يو بي إس على بنك كريدي سويس في شهر مارس الماضي إلى تشديد الخناق على السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية بشكل كبير، الأمر الذي أطلق العنان لانتقادات شديدة لدورها ولفشلها في منع هذه الأزمة من الخروج عن نطاق السيطرة.

المزيد

المزيد

الأجور المرتفعة في سويسرا ليست كما تبدو عليه في الواقع

إذا كنت مصرفيًا أو دبلوماسيًا أو رئيسًا تنفيذيًا أجنبيًا يمكن أن تتقاضى مرتباً عاليا وتتمتع بحياة مريحة، ولكن ليس هذا وضع أغلب العاملين في البلد.

وتم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في سابقة من نوعها لفحص أداء السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية والوكالات الأخرى. علاوة على ذلك، فإن السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية هي في قلب الدعاوى القضائية المتصاعدة، بعد أن اتخذت قرارًا بشطب 16 مليار فرنك سويسري (18 مليار دولار) من السندات الإضافية من الدرجة الأولى (AT1) الصادرة عن كريدي سويس، والتي يملكها مستثمرون في جميع أنحاء العالم.

+ هل يتحمل دافعو الضرائب تكلفة شطب سندات كريدي سويس الإضافية؟

ومن غير المستغرب أن تعتبر السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية كارثة كريدي سويس بمثابة "التحدي الأكبر في تاريخنا"، على حد قولها.

ماذا حدث بعد ذلك؟

إن رحيل انغيرن المفاجئ يعرض السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية لمشكلة فورية تتمثل في الحفاظ على استمرار عملياتها خلال فترة صعبة للغاية.

تم إطلاق عملية البحث عن خليفة دائم مع تولي نائبة الرئيس التنفيذي، بيرغيت روتيسهاوزر، التي تعمل كرئيسة تنفيذية بالوكالة مؤقتاً اعتبارًا من الأول من شهر أكتوبر.

وتتمثل أولوية السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية في التأكد من أن عملية استحواذ بنك يو بي إس على كريدي سويس، والتي من المقرر أن تكتمل بحلول عام 2025، ستمضي قدمًا دون عوائق. ومن المتوقع أن تقدم اللجنة السويسرية المعنية بحماية المنافسة نتائجها حول عملية الاستحواذ في الأسابيع المقبلة.

+ لماذا ارتكب كريدي سويس كل هذه الإخلالات؟رابط خارجي

وستركز الهيئة التنظيمية أيضًا على وضع تدابير متطلبات رأس المال للبنك الضخم الجديد، وستراقب كيف سيؤثر بنك يو بي إس بعد توسّعه على توازن القطاع المالي.

وفي الأشهر المقبلة، قد تضطر السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية إلى الدفاع عن نفسها أمام المحكمة ضد الدعاوى القضائية التي رفعها مستثمرو سندات كريدي سويس المتضررون. ويمكن أن يؤثر صدور حكم قضائي سلبي بشدة على سمعتها كمدافع عن الأعمال المالية النظيفة في الأسواق.

وكتبت صحيفة فايننشال تايمز في تقييم لاذع في شهر مايو الماضي: ""يهدف المنظّمون إلى وضع القواعد ومراقبتها. وتتزايد الأدلة على أن هيئة الرقابة المالية والإدارية فعلت عكس ذلك تماما - تحت ضغط شديد من السياسيين".

سيتعين على السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية بعد ذلك التعامل مع النتائج التي سوف تتوصّل إليها لجنة التحقيق البرلمانية السويسرية التي ستجري عملية التدقيق في غضون الـ 12 إلى 15 شهرًا القادمة.

ووفقاً لتقارير وسائل إعلام، فتح المدعي العام السويسري أيضاً تحقيقاً في عملية الاستحواذ لتحديد ما إذا كان أي مسؤول أو هيئة تنظيمية أو تنفيذية قد انتهك القوانين.

سلطة فدرالية جديدة لمراقبة الأسواق المالية ؟

وحتى قبل تنحي أنغيرن، كانت هناك دعوات متزايدة لإصلاح الهيئة التنظيمية لمنع تكرار عمليات إفلاس شبيهة بحالة كريدي سويس.

في الماضي، اتُهمت الهيئة التنظيمية بأنها تتجاوز السلطات التي يخوّلها لها القانون. وكتب رئيس السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية توماس باور في تقريره السنوي لعام 2018 "من وقت لآخر، تظهر مقالات في الصحافة تدعي أن السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية تقوم بالتنظيم بشكل مفرط أو بمبادرة منها، وبالتالي تتجاوز تفويضها القانوني: باختصار، أنها أصبحت قوية للغاية". ورفض باور هذه الادعاءات باعتبارها هراء.

+ لماذا يخيف الوحش يو بي إس سويسرا؟رابط خارجي

تغير الوضع الآن، حيث تتعرض الهيئة التنظيمية لانتقادات لكونها غير فعالة وثقيلة البنية ولا تركز على الأهداف الاساسية، على الرغم من ارتفاع عدد الموظفين من 442 بدوام كامل في عام 2012 إلى 547.2 في العام الماضي.

وفي رد فعل على استقالة انغيرن، قال هنري بيتر، أستاذ قانون الشركات في جامعة جنيف لقناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية (RTS) "كان ينبغي على السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية، بصفتها الجهة التنظيمية، أن تتصرف بشكل أكثر صرامة وأكثر سرعة، لكنها لم تفعل ذلك. لقد كانت مذنبة بارتكاب خطيئة الإغفال". وكان بيتر عضوًا في مجلس إدارة الاستحواذ السويسري التابع للسلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية.

في أعقاب كارثة كريدي سويس مباشرة، اتخذت هذه السلطة الرقابية خطوة نادرة للمطالبة بسلطات إضافية لجعلها على نفس المستوى مع نظيراتها في البلدان الأخرى.

يتضمن ذلك القدرة على إصدار الغرامات (في الوقت الحالي لا يمكن للسلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية أن تأمر البنوك إلا بإعادة الأرباح المحققة بشكل غير مشروع)، ومحاسبة المديرات والمديرين التنفيذيين الماليين بشكل أكبر والمتهمين، وهو ما لا يمكنها القيام به في الوقت الحالي إلا في حالات استثنائية تتعلق بالمصلحة العامة.

وقالت رئيسة السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية مارلين أمشتاد في شهر أبريل: "لقد وصلت أدواتنا إلى أقصى حدودها في حالات الطوارئ كما رأينا في حالة كريدي سويس".

وقد وافقت لجنة الخبراء التي تم تشكيلها لتقديم المشورة للبرلمان حول كيفية تعزيز الاستقرار المالي في سويسرا مؤخرًا على مطالب السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية، من بين نتائج أخرى.

ويتفق السياسيون والسياسيات والبنوك والجهات التنظيمية على أن سويسرا، باعتبارها واحدة من المراكز المالية الرائدة في العالم، تحتاج إلى استعادة الثقة العالمية في قدرتها على الحفاظ على النظام في القطاع المصرفي.

النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

لكن التوصل إلى إجماع حول كيفية تحقيق هذا الهدف تبدو صعبة. وقد أشادت رابطة المصرفيين السويسريين بالعديد من النتائج التي توصلت إليها لجنة الخبراء - ولكن ليس كلها.

وكتبت مجموعة الضغط: "هناك حاجة كبيرة لمزيد من التحليل والتوضيح في مختلف المجالات". وتوصي الرابطة على وجه الخصوص بضرورة التحقيق في التحركات الرامية إلى توسيع "صلاحيات السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية وأدواتها الإشرافية بالتفصيل".

ترجمة: مي المهدي

مقالات مُدرجة في هذا المحتوى

الأجور المرتفعة في سويسرا ليست كما تبدو عليه في الواقع

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على ... .

طالع المزيد

المزيد المزيد