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إعلام إسرائيلى: الفصائل الفلسطينية ستفرج اليوم عن 14 إسرائيليا

11/25/2023 4:26:41 AM
(MENAFN- Youm7) أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، نقلا عن إعلام إسرائيلي، أن الفصائل الفلسطينية ستفرج اليوم عن 14 إسرائيليا.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومها الثانى، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.











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