إعلام إسرائيلى: الفصائل الفلسطينية ستفرج اليوم عن 14 إسرائيليا

(MENAFN
- Youm7) أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، نقلا عن إعلام إسرائيلي، أن الفصائل الفلسطينية ستفرج اليوم عن 14 إسرائيليا.
ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومها الثانى، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.
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