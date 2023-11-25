حملة السيسى تبرز المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة لدعم مرشحها بالمحافظات

MENAFN - Youm7) استمراراً للقاءات والمؤتمرات الجماهيرية الحاشدة والمبادرات المتنوعة من الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في عدد من محافظات الجمهورية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية 2024.واستكمالاً لإبراز الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤتمرات الدعم والتأييد لكافة الجهات والكيانات الداعمة.نستعرض معاً أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي ليوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر 2023:حزب مستقبل وطن

- نظمت أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، بمركز الأزهر للمؤتمرات بالقاهرة.

- ‏عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بمشاركة الآلاف من أهالي المحافظة، رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.- كما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، مؤتمراً جماهيرياً لدعم السيد المرشح عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة.- نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء، مؤتمرًا جماهيرياً حاشدًا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة ،داخل الصالة المغطاه بالقرية الأولمبية بمدينة شرم الشيخ.حزب حماة الوطن

- نظمت أمانة حزب حماة الوطن بالسويس، مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

- نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة أسيوط، مؤتمراً جماهيرياً حاشداً لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.- نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا، مؤتمراً جماهيرياً حاشداً لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واستعراض انجازات الرئيس خلال الفترة الماضية.- نظمت أمانة حزب حماة الوطن في محافظة بني سويف، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمركز الفشن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.حزب الإصلاح والنهضة

- نظم حزب الإصلاح والنهضة بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة، لقاءات مع المتطوعين، لمتابعة الحملة والتدريب على الحملات الانتخابية لدعم المرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية القادمة ضمن فعاليات حملة مصر تختار الرئيس.

- ‏نظم حزب الإصلاح والنهضة بعقد مؤتمر نسائي بمحافظة الإسكندرية لتوعية المرأة بدورها الهام في المشاركة السياسية ودعم المرشح عبدالفتاح السيسي.- نظم حزب الإصلاح النهضة بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، حيث قامت بندوة توعوية للشباب للتوعية بالمشاركة الإيجابية الفعالة ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.التيار الإصلاحي الحر

- نظم التيار الإصلاحي الحر، مؤتمر جماهيري حاشد لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، بمحافظة المنوفية.

حزب الغد

- نظم حزب الغد، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بقرية البراجيل مركز أوسيم بمحافظة الجيزة لدعم وتأييد المرشح الرئاسى السيد عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

حملة يلا سيسي

- نظمت حملة «يلا سيسي»، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، بالزنكلون محافظة شرقية وبحضور عدد كبير من ممثلي الكيانات الشبابية والأحزاب والقوي السياسة.

حزب الجيل الديمقراطي

- اقام حزب الجيل الديمقراطي مؤتمرا جماهيريا بقرية أبو غالب بشمال محافظة الجيزة وذلك استكمالا للمؤتمرات الجماهيرية التي قام بها الحزب في العديد من محافظات الجمهورية لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

حزب مصر أكتوبر - نظم حزب مصر أكتوبر مؤتمر جماهيري حاشد لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية 2024 مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.حزب مستقبل وطنحزب مصر اكتوبرفرحة المواطنين خلال دعم الرئيس السيسيحزب الغد





حزب حماة الوطن المنيا





حزب حماة وطن بني سويف





حزب مستقبل وطن البحيرة





حزب مستقبل وطن جنوب سيناء





حزب مستقبل وطن دمياط





حزب مستقبل وطن





حزب مصر اكتوبر





فرحة المواطنين خلال دعم الرئيس السيسي



