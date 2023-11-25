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الطوارئ الروسية: وصول أكثر من 100 روسي لموسكو ضمن عمليات الإجلاء من غزة

11/25/2023 4:26:38 AM
(MENAFN- Youm7) ذكرت وزارة الطوارئ الروسية اليوم السبت، أن طائرة تابعة لها وصلت إلى العاصمة (موسكو) وعلى متنها 105 مواطنين روس مع أقاربهم، من بينهم 55 طفلا تم إجلاؤهم من قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن هذه الرحلة تعد الثامنة التي تنظمها الوزارة لإجلاء المواطنين الروس وأفراد عائلاتهم ممن كانوا عالقين في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها أجلت حتى الآن أكثر من 760 شخصا بمن فيهم أكثر من 360 طفلا من قطاع غزة.

وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أعلنت - في وقت سابق - عن إقلاع طائرة مساعدات إضافية لسكان غزة من مطار "جوكوفسكي" في موسكو إلى مطار العريش، تحمل 15 طنا من الأغذية والمستلزمات الصحية والشخصية.








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