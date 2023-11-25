وزير الخارجية الأردنى: العدوان الإسرائيلى أحال غزة إلى خراب

MENAFN - Youm7) قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن العدوان الإسرائيلي أحال غزة إلى خراب، متابعا: "لن تنعم إسرائيل بالأمن طالما لم ينعم به الفلسطينيون"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومها الثانى، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.















