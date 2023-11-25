-->

Saturday, 25 November 2023 01:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير خارجية الأردن: إسرائيل لن تنعم بالأمن والسلام في ظل قتل الفلسطينيين

11/25/2023 4:26:38 AM
(MENAFN- Youm7) أكد أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء الأردني، ووزير الخارجية، أن إسرائيل لن تنعم بالأمن والسلام في ظل قتل المدنيين الفلسطينيين، مشددا على ضرورة وقف الحرب وضمان حماية المدنيين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، ووزير الخارجية البرتغالي جواو كرافينيو، اليوم السبت، بمقر وزارة الخارجية الأردنية بعمان.

وقال الصفدي إن موقف سلوفينيا والبرتغال كان مؤيدا لوقف الحرب على غزة خلال مشروع القرار الذي تم تقديمه في الأمم المتحدة، مؤكدا أن الأردن وسلوفينا والبرتغال مع السلام وحل الدولتين.

ولفت إلى أنه لابد من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو، مؤكدا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.








MENAFN25112023000132011024ID1107483600

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث