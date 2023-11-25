وزير خارجية الأردن: إسرائيل لن تنعم بالأمن والسلام في ظل قتل الفلسطينيين

(MENAFN
- Youm7) أكد أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء الأردني، ووزير الخارجية، أن إسرائيل لن تنعم بالأمن والسلام في ظل قتل المدنيين الفلسطينيين، مشددا على ضرورة وقف الحرب وضمان حماية المدنيين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، ووزير الخارجية البرتغالي جواو كرافينيو، اليوم السبت، بمقر وزارة الخارجية الأردنية بعمان.
وقال الصفدي إن موقف سلوفينيا والبرتغال كان مؤيدا لوقف الحرب على غزة خلال مشروع القرار الذي تم تقديمه في الأمم المتحدة، مؤكدا أن الأردن وسلوفينا والبرتغال مع السلام وحل الدولتين.
ولفت إلى أنه لابد من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو، مؤكدا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.
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