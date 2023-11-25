وزير خارجية الأردن: إسرائيل لن تنعم بالأمن والسلام في ظل قتل الفلسطينيين

MENAFN - Youm7) أكد أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء الأردني، ووزير الخارجية، أن إسرائيل لن تنعم بالأمن والسلام في ظل قتل المدنيين الفلسطينيين، مشددا على ضرورة وقف الحرب وضمان حماية المدنيين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، ووزير الخارجية البرتغالي جواو كرافينيو، اليوم السبت، بمقر وزارة الخارجية الأردنية بعمان.

وقال الصفدي إن موقف سلوفينيا والبرتغال كان مؤيدا لوقف الحرب على غزة خلال مشروع القرار الذي تم تقديمه في الأمم المتحدة، مؤكدا أن الأردن وسلوفينا والبرتغال مع السلام وحل الدولتين.

ولفت إلى أنه لابد من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو، مؤكدا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.



