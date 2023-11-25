استشهاد طبيب وإصابة آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال شمال الضفة الغربية

MENAFN - Youm7) استشهد طبيب فلسطيني، اليوم السبت، وأصيب آخران بجروح، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة قباطية جنوب جنين شمال الضفة الغربية.



وأفاد مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد، في تصريح صحفي، باستشهاد الطبيب "شامخ كمال أبو الرُب" (25 سنة)، وإصابة شقيقه محمد وشاب آخر بالرصاص، خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال عقب اقتحام البلدة.



وأوضح شهود عيان أن الشهيد شامخ كمال، أصيب بالرصاص الحي في منطقة البطن أثناء خروجه وشقيقه من منزلهما؛ ما أدى إلى استشهاده على الفور، فيما أصيب شقيقه بالرصاص الحي في القدم، وشاب آخر بالرصاص الحي في منطقة الفخذ.





وأشارت مصادر أمنية فلسطينية إلى أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان، عقب تسلل وحدة خاصة "مُستعربون" البلدة، ومحاصرة أحد المنازل بالقرب من مدرسة بنات قباطية.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب "طارق محمد زياد أبو الرُب"، بعد محاصرة منزله في قباطية.

