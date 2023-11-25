وصول 4 طائرات مساعدات لغزة من روسيا وعمان والإمارات والسعودية لمطار العريش

MENAFN - Youm7) أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، بوصول 4 طائرات مساعدات من روسيا وعمان والإمارات والسعودية لمطار العريش تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومها الثانى، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.















