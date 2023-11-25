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12 إجراء من محافظة الجيزة استعدادًا للانتخابات الرئاسية

11/25/2023 4:26:36 AM
(MENAFN- Youm7) أكدت محافظة الجيزة ، رفع درجة الاستعداد القصوى بكل القطاعات استعدادًا للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها أيام 10 و11 و 12 من شهر ديسمبر المقبل داخل البلاد، وذلك بتجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، طبقًا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.



يوضح "اليوم السابع" في السطور التالية استعدادات محافظة الجيزة لاستقبال الانتخابات الرئاسية.



1-الإعداد لإقامة غرفة عمليات رئيسية لمتابعة الإنتخابات بالديوان العام للمحافظة، تكون حلقة الوصل بين قيادات المحافظة وغرف العمليات الفرعية لسرعة التنسيق ومعالجة الشكاوى الواردة والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ طوال فترة عقد الانتخابات.



2-توجيه مسؤولي الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل وشرطة المرافق بالبدء فورًا في أعمال رفع كفاءة محيط اللجان ورفع أية مخلفات أو تعديات والسيارات المتهالكة ومنع الإشغالات.



3-توجيه مسؤولي الأحياء والمراكز والمدن بتوفير كل جهة لفرق عمل مجهزة للتوجه للمقار فى حالة الطوارئ.



4-توفير كل الخدمات المتعلقة باستقبال الناخبين بكل لجنة وتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.



5-سرعة مراجعة المقار الانتخابية واللجان وملحقاتها للتأكد من جاهزيتها وإجراء أعمال الصيانة المطلوبة بأي منها.



6-توجيه مسؤولي الأحياء والمراكز والمدن بتوفير مصادر الكهرباء والمياه وسيارات الإطفاء ووسائل الحماية المدنية.



7-تجهيز شوادر الانتظار بالمقاعد والمظلات.



8-إعداد مخطط من قبل الإدارة العامة للمرور لتوفير السيولة المرورية بمحيط اللجان والمتابعة الميدانية.



9-توفير جهاز السرفيس والنقل الجماعي لوسائل نقل للراغبين في الذهاب للمقار الانتخابية الخاصة بهم من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.



10-رفع حالة الطوارئ بكل المستشفيات والتنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير عدد كافٍ من سيارات الإسعاف المجهزة وتوزيعها بصورة مناسبة لتغطية كل المقار واللجان.



11-توفير طبيب أو مسعف بكل لجنة لسرعة التعامل مع حالات الطوارئ.



12-تنفيذ برامج للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات وندوات لتعريف المواطنين بالخطوات اللازمة لتمكينهم من حقهم الانتخابي.



جديرٌ بالذكر، أن الانتخابات الرئاسية سوف تجرى في محافظة الجيزة داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.
























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