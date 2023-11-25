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الطائفة الإنجيلية تدعو المصريين بالخارج للمشاركة بكثافة فى انتخابات الرئاسة

11/25/2023 4:26:36 AM
(MENAFN- Youm7) نشرت الطائفة الإنجيلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك رسالة إلى المصريين فى الخارج تحت عنوان المشاركة الحقيقية تصنع الوطن وتحقق المواطنة.



وأوضحت الطائفة الإنجيلية، أنها تشجع المصريين في الخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية
أيام 1-2- 3 ديسمبر 2023، وأوضحت العديد من النقاط والأسئلة التى تدور فى الأذهان ويأتى أبرزها عن موعد الانتخابات وإجراءات التصويت وإمكانيةالتصويت بجواز السفر وبطاقة الرقم القومى.



وأعلنت
الهيئة الوطنية للانتخابات، إطلاق قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي
بعد إجراء أعمال التحديث والتعديل اللازمة، وذلك إثرالانتهاء من تحقيق كل شكاوى المواطنين الواردة طيلة الفترة الماضية وإزالة أسبابها.





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الطائفة الانجيلية تشجع وتدعو للمشاركة بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية



انفوجراف للطائفة الانجيلية حول مواعيد تصويت المصريين بالخارج



انفوجراف للطائفة الانجيلية عن التصويت بالخارج



س و ج حول امكانية تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية



سؤال وجواب حول تصويت المصريين بالخارج

















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