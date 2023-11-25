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مجلس كنائس مصر ينظم يوما للصلاة من أجل السلام فى العالم

11/25/2023 4:26:36 AM
(MENAFN- Youm7) نظم مجلس كنائس مص يوما للصلاة من أجل السلام في العالم، بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية والقس يشوع يعقوب الأمين العام للمجلس، والقس بشوي حلمي الأمين المشارك عن الكنيسة الأرثوذكسية في مجلس كنائس مصر، وبمشاركة أيضاً الكنيسة الكاثوليكية والروم الأرثوذكس والأرثوذكسية والإنجيلية، بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير للأقباط الكاثوليك بالفجالة.



وبدأ اليوم بفيديو تعريفي عن مجلس كنائس مصر، ولأهمية المجلس داخل المجتمع المسيحي.



وتحدث رئيس الأساقفة في عظتهِ: أن كلمة الله هى التي تملؤنا سلاما في كل حين، وأضاف أن كل البركات في حياتنا هى من الله لنا.



وأضاف: في وقت الضيق يكون هو وقت الذي يملؤنا فيه الله بسلامه، إذ
يجب أن نؤمن بأن عندما نذهب إلى الله وندعوه، فهو يعطي المعونة دائماً، كما هو مكتوب بالكتاب المقدس "تَعَالَوْا إِلَيَّ يَا جَمِيعَ الْمُتْعَبِينَ وَالثَّقِيلِي الأَحْمَالِ، وَأَنَا أُرِيحُكُمْ." (مت 11: 28).



وقال القس بولس جرس راعي الكاتدرائية، والأمين المشارك عن الكنيسة الكاثوليكية في مجلس كنائس مصر في كلمتهِ، أن تلاميذ السيد المسيح كانوا أثني عشر تليمذ، ولكن استطاعوا أن يغيروا العالم برسالة المسيح، وأضاف مصلياً أن يعطينا الله السلام والحكمة في حياتنا.



وشاركت منال منسى من الكتاب المقدس: أن الله هو معزينا ومرشدنا الوحيد "وَأَمَّا الْمُعَزِّي، الرُّوحُ الْقُدُسُ، الَّذِي سَيُرْسِلُهُ الآبُ بِاسْمِي، فَهُوَ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ، وَيُذَكِّرُكُمْ بِكُلِّ مَا قُلْتُهُ لَكُمْ." (يو 14: 26).



وصلى ريمون دميان ممثل الكنيسة الأسقفة بمجلس كنائس مصر، من أجل البلاد أن يمنحنا الله سلامهُ وحكمتهُ، وأن يعطي الحكمة لمن هم في منصب.



وصلى طوني الفريد ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في مجلس كنائس مصر، أننا نحتاج لوجود الله في حياتنا دائماً، ونطلب من الله أن ينشر سلامهُ ليسود في العالم، وأن تزرع محبتك في قلوبنا.





الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية



جانب من الترانيم



جانب من المصلين



لجنة الشباب بمجلس كنائس مصر



مجلس كنائس مصر ينظم يوم للصلاة من أجل السلام فى العالم















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