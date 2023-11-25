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وزير الأوقاف: تمسك الفلسطينيين بأرضهم دليل على حب الوطن

11/25/2023 4:26:36 AM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف ، إن
تمسك الفلسطينيين بأرضهم وحرصهم الطوعي على العودة إلى ديارهم رغم المخاطر التي تتهددهم رسالة للدنيا وما فيها بأننا أمة تعشق أوطانها ولا تخشى الموت، بل تواجهه بشجاعة متى فرض عليها ذلك، مضيفا أن مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشجاعة تمثلنا جميعا ويشرفنا أن نقف خلفه بكل قوة، وأن نقول له نحن معك في كل ما يحفظ كرامتنا وأمننا القومي ولن نخذلك قيد أنملة.



وكان قد قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن ديننا ووطنيتنا وحضارتنا وتاريخنا يقولون لمن تسول له نفسه النيل من ذرة رمل واحدة من وطننا "نحن شعب يروي تراب وطنه بدمه ولا يفرط في شبر واحد منه".



وأضاف في تصريحات له،
نحيا كراما أو نموت كراما فالشرفاء دائما هم من يؤثرون الموت بعز وشرف دفاعا عن الأرض والعرض على الدنيا وما فيها طلبا للشهادة وحفاظا على الكرامة.



وتابع: شتان بين من يحمد الله على الضراء كما يحمده في السراء ومن ينتحرون خوفا وهلعا اللهم ثبتنا على دينك.




وكان قد أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالموقف القوي الثابت للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في مواجهة التحديات الخطيرة على منطقتنا، والذي أكد فيه بوضوح شديد أنه لن يكون هناك حل على حساب القضية الفلسطينية، وفي كل الأحوال لن يكون هناك حل على حساب الدولة المصرية، وأن سيناء خط أحمر، ولا للتهجير، وأن الدولة تقوم في هذا الصدد بجهود عظيمة وسط تحديات ومخاطر ربما لا يدركها إلا من يُعنى بالشأن العام عناية بالغة، فنسأل الله (عز وجل) أن يثبت سيادته على الحق وأن يجنب بلادنا المخاطر والمحن.



وأكد وزير الأوقاف، أن للدولة المصرية أهدافًا رئيسية منها منع قضية التهجير لما لها من تهديد لأمننا القومي وتهديد للقضية الفلسطينية على حد سواء، والعمل على سرعة إنهاء هذه الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.























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