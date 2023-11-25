نيويورك تايمز: منصة إكس مهددة بخسارة قرابة 75 مليون دولار بسبب حديث ماسك عن إسرائيل

MENAFN - Youm7) تواجه شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" تهديدا بخسارة قرابة 75 مليون دولار من عائدات الإعلانات بحلول نهاية العام بسبب استياء الشركات من تصريحات مالكها حول اليهود والصراع بالشرق الأوسط.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنه بعد مراجعة الوثائق الداخلية للمنصة الاجتماعية، تبين أن الشركات الكبرى مستاءة من تصريحات رجل الأعمال إيلون ماسك مالك المنصة، بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة وموقفه من اليهود.

وبسبب هذه التصريحات توقفت شركات مثل Airbnb وAmazon وCoca-Cola وMicrosoft وغيرها عن الإعلان على الشبكة الاجتماعية أو تخطط للتوقف عن القيام بذلك.

كما

قررت شركة والت ديزني، وشركتا IBM وApple

تعليق إعلاناتهما

على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" بعد تصريحات مالكها إيلون ماسك بشأن اليهود.

وهناك 100 علامة تجارية في القائمة لديها إعلانات "معلقة تماما"، وعشرات أخرى مدرجة على أنها "معرضة للخطر"، وتشمل هذه الشركات عمالقة التكنولوجيا وسلاسل الوجبات السريعة والحملات السياسية.

وبحسب الصحيفة، فإن العديد منهم اتخذوا هذا القرار بعد تصريحات ماسك بشأن اليهود في 15 نوفمبر الجاري.

وسبق أن علق ماسك على منشور أحد مستخدمي شبكة التواصل، الذي كتب أن "السكان اليهود في الدول الغربية يقتربون من إدراك ينذر بالخطر بأن جموع الأقليات في هذه الدول لا يحبونهم كثيرا"، وكتب رجل الأعمال معلقا على المنشور: "أنت تقول الحقيقة المطلقة".

وسبق أن

اتهم الإعلام الإسرائيلي، ماسك، بالترويج لمعاداة السامية بعد موافقته على منشور أحد الحسابات على "إكس" جاء فيه أن "اليهود يستخدمون ضد البيض نفس الكراهية التي يطلبون من الناس التوقف عن استخدامها ضدهم"، وعلق ماسك على ذلك قائلا: "لقد قلت الحقيقة".

وردا على الاتهامات بمعاداة ماسك للسامية، كتب على حسابه: "الأسبوع الماضي، كانت هناك مئات المنشورات الكاذبة في وسائل الإعلام تزعم أنني معاد للسامية. لا شيء أبعد عن الحقيقة من هذا".