الطوارئ الروسية ترسل طائرة مساعدات إضافية لسكان غزة

MENAFN - Youm7) أعلنت وزارة الطوارئ الروسية إقلاع طائرة مساعدات إضافية لسكان غزة من مطار "جوكوفسكي" في موسكو متجهة إلى مطار العريش.

وكتبت الوزارة - عبر صفحتها على تطبيق "تلجرام"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت - "أرسلنا دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة تحملها طائرة (إيل-76)".. مشيرة إلى أن المساعدات الإنسانية تبلغ 15 طنا من الأغذية ومستلزمات النظافة الشخصية وبطانيات.

وأضافت الوزارة أنه سيتم تسليم المساعدات للهلال الأحمر المصري الذي سينقلها بدوره لسكان قطاع غزة.. موضحة أن شحنة المساعدات هذه سيرتها جمهورية تتارستان الروسية.



