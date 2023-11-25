الطوارئ الروسية ترسل طائرة مساعدات إضافية لسكان غزة

(MENAFN
- Youm7) أعلنت وزارة الطوارئ الروسية إقلاع طائرة مساعدات إضافية لسكان غزة من مطار "جوكوفسكي" في موسكو متجهة إلى مطار العريش.
وكتبت الوزارة - عبر صفحتها على تطبيق "تلجرام"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت - "أرسلنا دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة تحملها طائرة (إيل-76)".. مشيرة إلى أن المساعدات الإنسانية تبلغ 15 طنا من الأغذية ومستلزمات النظافة الشخصية وبطانيات.
وأضافت الوزارة أنه سيتم تسليم المساعدات للهلال الأحمر المصري الذي سينقلها بدوره لسكان قطاع غزة.. موضحة أن شحنة المساعدات هذه سيرتها جمهورية تتارستان الروسية.
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