زيلينكسي: روسيا شنت هجوما بـ70 مسيرة على أوكرانيا وتم اسقاط معظمها

MENAFN - Youm7) أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، اليوم السبت ، أن روسيا أطلقت أكثر من 70 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" على أوكرانيا خلال الليل، وتم إسقاط معظمها.

وكتب زيلينسكي على موقع إكس: "الهجوم وقع في الساعات الأولى من اليوم الذي تحيي فيه أوكرانيا ذكرى مجاعة "هولودومور" التي أودت بحياة ملايين الأوكرانيين في عامي 1932 و1933، عمل من أعمال "الإرهاب المتعمد"

وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق أن موسكو شنت هجوما واسعا بمسيرات متفجرة فجر اليوم السبت على كييف وأدى إلى سقوط جريحين.



