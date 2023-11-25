زيلينكسي: روسيا شنت هجوما بـ70 مسيرة على أوكرانيا وتم اسقاط معظمها

(MENAFN
- Youm7) أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، اليوم السبت ، أن روسيا أطلقت أكثر من 70 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" على أوكرانيا خلال الليل، وتم إسقاط معظمها.
وكتب زيلينسكي على موقع إكس: "الهجوم وقع في الساعات الأولى من اليوم الذي تحيي فيه أوكرانيا ذكرى مجاعة "هولودومور" التي أودت بحياة ملايين الأوكرانيين في عامي 1932 و1933، عمل من أعمال "الإرهاب المتعمد"
وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق أن موسكو شنت هجوما واسعا بمسيرات متفجرة فجر اليوم السبت على كييف وأدى إلى سقوط جريحين.
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