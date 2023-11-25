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الليلة.. الأهلى يستدرج ميدياما الغانى فى افتتاح دور المجموعات بدوري الأبطال

11/25/2023 4:26:29 AM
(MENAFN- Youm7) يستدرج فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر في التاسعة مساء اليوم السبت نظيره فريق ميدياما الغاني فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، على ستاد السلام في حضور 15 ألف مشجع .



ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، عندما يستضيف ميدياما، ثم يحل ضيفاً على يانج أفريكانز فى تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.



وقررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي تعيين المالي بوبو تراوري حكماً لمباراة الأهلي وميدياما الغاني، يعاونه مواطنه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍ، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا هو الحكم الرابع للمباراة.



وسبق للأهلي اللعب مع شباب بلوزداد ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا، بينما لم يلتق من قبل مع ميدياما.



وافتتح الاهلى مشواره بالنسخة الحالية لدوري ابطال افريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الاثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد فيما خاض ميدياما الغانى مباريات الدور التهميدى للبطولة وتخطى عقبة ريموستارس النيجيري ذهاباً بهدف دون رد وإياباً خسر بنفس النتيجة ليصعد للدور التالى عن طريق ركلات الترجيح 3-2 ثم واجه حوريا الغينى في دور الـ 32 للبطولة وفاز ذهاباً بثلاثية مقابل هدف وخسر إياباً بهدفين مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات.



وتمثل مباراة الليلة الصدام السابع عشر للأهلى أمام الأندية الغانية بعدما لعب ضدهم 16 مباراة حقق 6 انتصارات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 5 مباريات.

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى لاعبيه بضرورة تدشين ضربة بداية موفقة في دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا بالفوز على ميدياما الغانى لمواصلة خطة الحفاظ على اللقب الافريقى لاسيما بعد وداع دوري السوبر الافريقى وخسارة كأس السوبر الافريقى.



وتعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت باستاد خالد بشارة بالجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز في أخر ظهور قبل التوقف الدولى.



وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 72 مباراة، فاز فى 49 لقاءً، وتعادل فى 16 مباراة، وتلقى 7 هزائم، وسجل لاعبوه 131 هدفاً وتلقت شباكه 43، وخرج بشباك نظيفة فى 43 مباراة، وتوج كولر مع الأهلى بخمس بطولات هى السوبر المحلى "مرتين"، وكأس مصر "مرة"، ودورى أبطال أفريقيا "مرة"، والدورى الممتاز "مرة".



في المقابل ، طالب الغاني إيفانز أوجستين أدوتي المدير الفني لميدياما الغانى لاعبيه بخوض مباراة الليلة أمام حامل لقب دوري ابطال افريقيا بدون رهبة للتعبير عن قدراتهم وإمكانياتهم مشدداً على ضرورة تحقيق نتيجة إيجايبة وسط أنصار الاهلى.



وعلى الرغم من حداثة تواجد ميدياما في الدوري الدرجة الأولى الغاني، إلا أنه تمكن من الفوز بلقب كأس الاتحاد الغانى مرتين، متغلبًا على العملاق المحلي أشانتي كوتوكو مرتين ليفوز باللقب.



وتواجد ميدياما في بطولة كأس الكونفدرالية مرتين، حيث تألق الفريق بشكل كبير في محاولته الأولى، حصل ميديما على المركز الرابع مرتين في خمس سنوات، ويعتبر الآن أحد القوى القوية في كرة القدم الغانية.












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