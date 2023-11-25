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اتحاد الكرة يرسل تصويت فيتوريا و محمد صلاح لأفضل لاعب في أفريقيا

11/25/2023 4:26:29 AM
(MENAFN- Youm7) أرسل اتحاد الكرة اختيارات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر والخاصة بأفضل مدير فني و أفضل لاعب في أفريقيا للعام الحالي 2023، ونفس الأمر لمحمد صلاح قائد المنتخب الذي قام بالتصويت علي أفضل لاعب في أفريقيا ، إلى الاتحاد الأفريقي .



حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف- يوم
14 ديسمبر موعدا لإرسال القائمة الأولية للاعبين المشاركين في بطولة كاس الامم الإفريقية و تضم 55 لاعبا في البطولة المقرر انطلاقها يوم 13 يناير المقبل ، كما تحدد يوم 3 يناير موعداً لارسال القائمة النهائية للمنتخبات لإرسال أسماء اللاعبين المختارين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 ، وتقرر أن تكون القائمة 27 لاعبا، ويتم أخطار الاتحاد الأفريقي بها يوم 3 يناير.



وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، جدول مواعيد مباريات النسخة رقم 34، من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتى تستضيفها كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024، وأسفرت قرعة البطولة عن منتخب مصر في المجموعة الثانية: وتضم مصر وغانا وكاب فيردي وموزمبيق.












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