-->

Saturday, 25 November 2023 12:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غياب 10 لاعبين عن الأهلى أمام ميدياما الغانى الليلة أبرزهم موديست ومعلول

11/25/2023 4:26:29 AM
(MENAFN- Youm7)

يستضيف الأهلي فريق ميدياما الغاني فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، فى التاسعة مساء اليوم السبت باستاد السلام.

ويغيب عن مباراة الأهلى وميدياما الغانى الليلة كل من الفرنسى أنتونى موديست بسبب الإصابة فى العضلة الضامة، وعلى معلول بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية، ورضا سليم بسبب الإصابة بكسر فى الترقوة، ومحمد الضاوي كريستو للإصابة بجزع فى الرباط الداخلي للركبة، وعمرو السولية ومحمود متولى لعدم الجاهزية الفنية، وخالد عبد الفتاح وحمزة علاء وكريم نيدفيد ومحمد زعلوك لأسباب فنية.
وجاءت القائمة كالتالي :
حراسة المرمي: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، مصطفي مخلوف.
خط الدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس.
خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور.
خط الهجوم: كريم فؤاد، بيرسي تاو، طاهر محمد، حسين الشحات، أحمد عبد القادر، صلاح محسن، محمود كهربا.
وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن الاتفاق على أن يرتدي
الأهلي
زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر، فيما يرتدي فريق ميدياما طاقمًا من اللون الأصفر بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون اللبني بالكامل.





MENAFN25112023000132011024ID1107483585

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث