غياب 10 لاعبين عن الأهلى أمام ميدياما الغانى الليلة أبرزهم موديست ومعلول

يستضيف الأهلي فريق ميدياما الغاني فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، فى التاسعة مساء اليوم السبت باستاد السلام.

ويغيب عن مباراة الأهلى وميدياما الغانى الليلة كل من الفرنسى أنتونى موديست بسبب الإصابة فى العضلة الضامة، وعلى معلول بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية، ورضا سليم بسبب الإصابة بكسر فى الترقوة، ومحمد الضاوي كريستو للإصابة بجزع فى الرباط الداخلي للركبة، وعمرو السولية ومحمود متولى لعدم الجاهزية الفنية، وخالد عبد الفتاح وحمزة علاء وكريم نيدفيد ومحمد زعلوك لأسباب فنية.وجاءت القائمة كالتالي :حراسة المرمي: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، مصطفي مخلوف.خط الدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس.خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور.خط الهجوم: كريم فؤاد، بيرسي تاو، طاهر محمد، حسين الشحات، أحمد عبد القادر، صلاح محسن، محمود كهربا.وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن الاتفاق على أن يرتديالأهليزيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر، فيما يرتدي فريق ميدياما طاقمًا من اللون الأصفر بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون اللبني بالكامل.