الإسماعيلى يكثف مفاوضاته لإنهاء أزمة مستحقات شيلونجو

MENAFN - Youm7) يكثف مسئولو النادى الإسماعيلى مفاوضاتهم مع وكيل أعمال الناميبى بينسون شيلونجو، مهاجم الدراويش السابق، لحل أزمة العقوبة المقدرة بـ135 ألف دولار، خوفاً من صدور قرار من الاتحاد الدولى الفيفا بحرمان النادى من التعاقد مع لاعبين فى 3 فترات قيد.

وفشلت كل مساعى الإسماعيلى لحل الأزمة بشكل ودى مع اللاعب قبل أن يتم التفكير في التحدث مع وكيله بعدما مجلس إدارة النادى، برئاسة نصر أبو الحسن، من أحقية اللاعب فى الحصول على هذه المبالغ، لاسيما أنه لم يحصل على أى مستحقات مالية طوال فترة لعبه للدراويش.

وتأتى الغرامة بـ90 ألف دولار مستحقات اللاعب إلى جانب 50% كتعويض للاعب، ليصبح الإجمالى 135 ألف دولار، وتحاول إدارة الإسماعيلى الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر بعد أن هرب اللاعب من صفوف الإسماعيلى خلال منتصف الموسم الماضى دون علم الجهاز الفنى ومجلس الإدارة وتخشى من صدور حكم قضائى ضد النادى يزيد موقف الاسماعيلى صعوبة في ظل صدور عقوبات كثيرة من لاعبون مختلفون.

وتعود تفاصيل الواقعة لوجود مستحقات لشيلونجو لدى الإسماعيلى مقدرة بسبعة آلاف دولار ومع رحيل مجلس إدارة إبراهيم عثمان وبعد تولى على أبو جريشة وعماد سليمان مسئولية الفريق لم يحصل اللاعب على أى مستحقات بفرمان من المجلس السابق لتتراكم مستحقات اللاعب حتى وصلت لـ90 ألف دولار، وأرسل محامى اللاعب إنذارا للنادى مع كل قسط لم يحصل عليه وأرسل للفيفا إنذاراً رسميا يفيد بعدم تقاضى شيلونجو أى مستحقات وبعد هروب اللاعب قرر مجلس الكومى تغريمه 40 ألف دولار مع تحويله للتحقيق وإخطار الاتحاد المصرى والدولى بذلك، وهى القرارات التى لا قيمة لها فى ظل غياب توقيع اللاعب على التحقيق بعد عدم حضوره، وقام شيلونجو بشكوى الإسماعيلى للفيفا ليتم تغريم الإسماعيلى 135 ألف دولار.







