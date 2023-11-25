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إمام عاشور ينشر صورة من داخل المسجد بعد صلاة الفجر قبل مواجهة ميدياما الغانى

11/25/2023 4:26:28 AM
(MENAFN- Youm7) حرص إمام عاشور نجم الأهلى على أداء صلاة الفجر فى المسجد قبل المواجهة المرتقبة المحدد لها التاسعة مساء اليوم، السبت، أمام ميدياما الغاني فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا باستاد السلام في حضور 15 ألف مشجع.



ونشر عاشور عبر إنستجرام فيديو فى الحالة من خلال وجوده فى أحد المساجد لأداء صلاة الفجر.





إمام عاشور




ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، عندما يستضيف ميدياما، ثم يحل ضيفاً على يانج أفريكانز فى تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.



وقررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي تعيين المالي بوبو تراوري حكماً لمباراة الأهلي وميدياما الغاني، يعاونه مواطنه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍ، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا هو الحكم الرابع للمباراة.



وسبق للأهلي اللعب مع شباب بلوزداد ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا، بينما لم يلتق من قبل مع ميدياما.



وافتتح الاهلى مشواره بالنسخة الحالية لدوري ابطال افريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الاثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد فيما خاض ميدياما الغانى مباريات الدور التهميدى للبطولة وتخطى عقبة ريموستارس النيجيري ذهاباً بهدف دون رد وإياباً خسر بنفس النتيجة ليصعد للدور التالى عن طريق ركلات الترجيح 3-2 ثم واجه حوريا الغينى في دور الـ 32 للبطولة وفاز ذهاباً بثلاثية مقابل هدف وخسر إياباً بهدفين مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات.












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