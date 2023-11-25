حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 11 (كونا) -- الخامس والعشرون من نوفمبر

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1952 - أول ناد ثقافي ينشأ تحت مسمى النادي الثقافي القومي والذي يعد من أبرز الأندية في تلك الفترة.

1961 - تأسيس الشركة الكويتية للاستثمار بهدف التعامل مع مختلف نشاطات الاستثمار على الصعيدين المحلي والدولي برأسمال بلغ 15 مليون دينار.

1962 - المناضلة العربية الجزائرية جميلة بوحيرد تزور الكويت وتحظى باستقبال حار تقديرا لنضالها ضد الاستعمار وتأتي هذه الزيارة اعترافا من الثورة الجزائرية بالدور المهم الذي قدمه أهل الكويت لنصرة الشعب الجزائري في ثورته ضد الاستعمار الفرنسي.

1985 - إيران تصادر سفينة الشحن الكويتية (ابن البيطار) ضمن سلسلة الهجمات والاعمال العدائية ضد السفن الكويتية.

2008 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يصدر قانونا بشأن إجراء الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمامه والذي يفيد خلوهم من الأمراض المعدية والوراثية.

2010 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يقدم قرضا لباكستان بقيمة 12 مليون دينار للإسهام في تمويل مشروع (نيلومجيلوم) الكهرومائي الهادف إلى تطوير النظام الوطني لتوليد الكهرباء.

2010 - لاعب رفع الاثقال حمد النويعم يحرز الميدالية الذهبية بوزن تحت 75 كيلوغراما في البطولة الآسيوية التي اقيمت في غوانزو الصينية وبذلك وصل عدد الميداليات التي أحرزتها الكويت في هذه البطولة 11 ميدالية منها أربع ذهبيات وست فضيات وبرونزية واحدة.

2013 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يمول 12 مشروعا تنمويا في غينيا بقيمة إجمالية تقدر بنحو 177 مليون دولار.

2014 - الكويت تتبرع بمليون دولار لإنشاء مركز إسلامي باسمها في ولاية (يوتا) الأمريكية.

2014 - الكويت تتبرع بمبلغ 117 ألف يورو لتشييد مركز ثقافي إسلامي في بولندا.

2018 - معهد الكويت للأبحاث العلمية يعلن تدشين أول مركبة كهربائية في البلاد تعمل بواسطة الوقود الهيدروجيني الصلب المنبعث من مساحيق نانونية.

2018 - شركة ناقلات النفط الكويتية تعلن بدء مرحلة التنفيذ لمشروع بناء ثلاث ناقلات غاز مسال عملاقة بقيمة 895ر64 مليون دينار كويتي.

2020 - نجاح فريق طبي كويتي متخصص ضمن برنامج زراعة الكبد في إجراء أول عملية زراعة كبد لمواطنة في العقد السادس من عمرها في مركز الدبوس بمستشفى العدان. (النهاية)