سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 24 سنتا ليبلغ 98ر85 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 11 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 24 سنتا ليبلغ 98ر85 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 74ر85 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتا لتبلغ 58ر80 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56ر1 دولار لتبلغ 54ر75 دولار. (النهاية)
خ م / ط م ا
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