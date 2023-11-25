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وزارة الصحة: افتتاح مركز تخصصي لخدمات طب الأسنان الشامل للأطفال في الجهراء قريبا

11/25/2023 4:26:21 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الاستعداد لافتتاح المركز التخصصي لعلاج أسنان الأطفال بمنطقة الجهراء خلال الأسابيع المقبلة لتقديم خدمات طب الأسنان الشامل للأطفال منذ الولادة حتى عمر 16 سنة.
وقال وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية عبدالرحمن الفارس في كلمة نيابة عن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي خلال افتتاح مؤتمر الكويت ال23 لطب الأسنان اليوم السبت إن هذا المشروع سيكون خطوة مبدئية تمهيدا لتعميمها على بقية المحافظات.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد الاستعداد لتشغيل وافتتاح مركز برنامج العاصمة المدرسي لصحة الفم والأسنان بضاحية عبدالله السالم (40 عيادة) فور الانتهاء من أعمال التأهيل والتجهيز.
وبين أن الوزارة تتابع أعمال إعادة التأهيل والتجهيز لمركز صباح الأحمد التخصصي لطب الأسنان بواقع 41 عيادة تمهيدا للافتتاح والتشغيل والمتوقع له نهاية النصف الأول من العام المقبل.
ولفت الى تحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة الأخيرة منها التوسع في خطط الابتعاث بزيادة عدد المبتعثين للدراسات العليا الخارجية بمجال طب الأسنان الى 77 طبيبا لهذا العام وإتاحة الفرصة لزيادة عدد الأطباء للالتحاق ببرامج الدراسات العليا المحلية (برامج البورد الكويتي لطب الأسنان).
وأشاد بالتوسع في برامج الدراسات العليا المحلية في تخصصات طب الأسنان باستحداث واعتماد ثلاثة برامج جديدة هذا العام تشمل برنامج البورد الكويتي لتقويم الاسنان وبرنامج البورد الكويتي لعلاج اللثة وبرنامج البورد الكويتي للاستعاضة الصناعية للأسنان.
وأوضح أنه تم الانتهاء من الربط الالكتروني للخدمات بين مراكز طب الأسنان التخصصية والمستشفيات العامة ومراكز الرعاية الصحية الأولية لافتا الى افتتاح وتشغيل مركز تيماء الصحي لطب الأسنان الذي يحتوي على 18 عيادة موزعة على ستة أقسام تخصصية تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة لخدمات طب الأسنان في محافظة الجهراء.
وأكد أن المؤتمر يأتي ضمن رؤية وأهداف الوزارة في مواكبة أحدث التطورات العالمية بمجال طب الأسنان من اجل الارتقاء بالجانب العلمي والعملي للكوادر العاملة وتوفير مناخ من المعرفة وتبادل الخبرات مع نظرائها في الوطن العربي وبقية بلدان العالم.
من جانبه أكد رئيس المؤتمر ورئيس جمعية أطباء الأسنان الكويتية الدكتور محمد دشتي أن هذا المؤتمر هو الأكبر من نوعه في دولة الكويت بحضور يتعدى 2000 طبيب وما يزيد على 70 محاضرا دوليا ومحليا بالإضافة إلى العديد من ورش العمل.
ولفت دشتي الى أن ما يميز المؤتمر هذا العام أنه الأول من نوعه من حيث تخصيص يوم علمي لزراعة الأسنان أعدت له اللجنة العلمية للمؤتمر بالتعاون مع رابطة جراحي اللثة في رابطة جراحي الأسنان الكويتية.
وأكد حرص المؤتمر على تسليط الضوء على التحديات الهامة والأساسية التي تواجه قطاع الأسنان في البلاد ومنها كيفية تدريب وتطوير أطباء الأسنان من الخريجين الجدد لافتا إلى تخريج نحو 500 طبيب أسنان سنويا يحتاجون إلى تدريب وتطوير مستمرين.
من جانبه أكد استشاري تقويم الأسنان والفكين الدكتور مبارك السعيد للصحفيين أن الكويت من أكثر دول العالم تقدما في مجال طب الأسنان بفضل جهود الدولة في ابتعاث الأطباء الكويتيين إلى أفضل الجامعات العالمية.
وشدد على أن "التقويم الرقمي" يعد التقنية الأكثر ابتكارا وتقدما في العالم كما أنه يعد ثورة في مستقبل طب الأسنان في الكويت والعالم لافتا الى أن التقويم الشفاف أحدث ثورة في عالم طب الأسنان حيث تحول التقويم من اليدوي إلى الديجيتال الذكية. (النهاية)

م ر ف / م غ ع



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