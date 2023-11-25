-->

Saturday, 25 November 2023 12:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد 66 صحفيا فلسطينيا في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

11/25/2023 4:26:14 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 25 تشرين الثاني (بترا) - أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن استشهاد 66 صحفيا فلسطينيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.
وقالت النقابة، في بيان اليوم السبت، إن صحفيين ما زالا مفقودين وهما نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد، فيما يوجد 31 صحفيا أسيرا اعتقلتهم سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
وأضافت، أنه من بين الشهداء 6 صحفيات وهن "سلمى مخيمر، سلام ميمة، إيمان العقيلي، آلاء الحسنات، آيات خضورة، ودعاء شرف".
وطالبت النقابة في بيانها، جميع المؤسسات الدولية والعربية والفلسطينية العاملة في القطاع النسوي والحقوقي بمتابعة وملاحقة منظومة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها بحق الزميلات الصحفيات اللواتي يتعرضن للاستهداف بالقتل والاعتقال والملاحقة والضرب والاعتداء على خلفية عملهن الصحفي.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
25/11/2023 12:13:03

MENAFN25112023000117011021ID1107483576

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث