استشهاد 66 صحفيا فلسطينيا في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 25 تشرين الثاني (بترا) - أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن استشهاد 66 صحفيا فلسطينيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.

وقالت النقابة، في بيان اليوم السبت، إن صحفيين ما زالا مفقودين وهما نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد، فيما يوجد 31 صحفيا أسيرا اعتقلتهم سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت، أنه من بين الشهداء 6 صحفيات وهن "سلمى مخيمر، سلام ميمة، إيمان العقيلي، آلاء الحسنات، آيات خضورة، ودعاء شرف".

وطالبت النقابة في بيانها، جميع المؤسسات الدولية والعربية والفلسطينية العاملة في القطاع النسوي والحقوقي بمتابعة وملاحقة منظومة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها بحق الزميلات الصحفيات اللواتي يتعرضن للاستهداف بالقتل والاعتقال والملاحقة والضرب والاعتداء على خلفية عملهن الصحفي.

-- (بترا)

م . ف/أ أ/ب ط

25/11/2023 12:13:03