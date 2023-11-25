الاحتلال يتسلم قائمة بأسماء الدفعة الثانية من أسراه في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 25 تشرين الثاني (بترا) - تسلم الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، قائمة بأسماء الدفعة الثانية من الأسرى المقرر الإفراج عنهم من قطاع غزة بموجب صفقة التبادل مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وقالت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية، إن "تل أبيب تسلمت صباح اليوم قائمة بأسماء الدفعة الثانية من الأسرى المزمع الإفراج عنهم مساء اليوم من بين المحتجزين في قطاع غزة".
من جهتها، ذكرت قناة "12" الإسرائيلية، أنه من المتوقع أن تضم الدفعة الثانية عددا أكبر من الأطفال.
وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، سلمت رسميا عصر الجمعة، 24 أسيرا إلى طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في أول دفعة من الأسرى لديها بينهم عمال تايلنديون.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
25/11/2023 12:11:19
MENAFN25112023000117011021ID1107483574
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