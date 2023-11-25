40.6 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 تشرين الثاني (بترا) - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 40.60 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 38.90 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 47.80 و 36.20 دينار على التوالي.

وبحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 287 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 327 دينارا.

ولفت علان في تصريح لـ (بترا) إلى أن الطلب والعرض على الذهب بالسوق المحلية "ضعيف"، لغياب المناسبات الاجتماعية والعزوف عن عمليات الشراء لغايات الادخار والاستثمار لارتفاع الاسعار.

وأشار إلى إن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية امس الجمعة، عند 2000 دولار للأونصة الواحدة.

-- (بترا)

س ص/أ أ/ب ط

25/11/2023 12:10:17