استشهاد طبيب فلسطيني برصاص الاحتلال بقباطية واقتحامات واعتقالات بالضفة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 25 تشرين الثاني (بترا) - استشهد طبيب فلسطيني وأصيب آخران بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت اليوم السبت، في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، كما تواصل قوات الاحتلال اقتحاماتها واعتقالاتها في مخيم عقبة جبر بأريحا ونابلس بالضفة الغربية المحتلة.
وقال مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد، إن الطبيب شامخ كمال أبو الرب (25 عاما) استشهد وأصيب شقيقه وشاب آخر برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت عندما اقتحم جنود الاحتلال بلدة قباطية صباح اليوم.
وأكد حماد، أن الشهيد أبو الرب هو نجل القائم بأعمال محافظ جنين.
من جهة أخرى، قالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال تواصل اقتحام ومداهمة مخيم عقبة جبر في أريحا شرقي الضفة الغربية وتدفع بتعزيزات عسكرية نحوه.
وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات خلال اقتحامها مخيم عسكر شرقي نابلس بالضفة الغربية طالت عددا من الشبان الفلسطينيين إلى جانب الاعتداء على أحد الشبان.
وأشار شهود عيان، الى أن جرافة تابعة لقوات الاحتلال نفذت عمليات تخريب وتجريف داخل المخيم.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
25/11/2023 12:08:32
MENAFN25112023000117011021ID1107483572
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