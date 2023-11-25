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استشهاد طبيب فلسطيني برصاص الاحتلال بقباطية واقتحامات واعتقالات بالضفة

11/25/2023 4:26:13 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 25 تشرين الثاني (بترا) - استشهد طبيب فلسطيني وأصيب آخران بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت اليوم السبت، في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، كما تواصل قوات الاحتلال اقتحاماتها واعتقالاتها في مخيم عقبة جبر بأريحا ونابلس بالضفة الغربية المحتلة.
وقال مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد، إن الطبيب شامخ كمال أبو الرب (25 عاما) استشهد وأصيب شقيقه وشاب آخر برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت عندما اقتحم جنود الاحتلال بلدة قباطية صباح اليوم.
وأكد حماد، أن الشهيد أبو الرب هو نجل القائم بأعمال محافظ جنين.
من جهة أخرى، قالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال تواصل اقتحام ومداهمة مخيم عقبة جبر في أريحا شرقي الضفة الغربية وتدفع بتعزيزات عسكرية نحوه.
وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات خلال اقتحامها مخيم عسكر شرقي نابلس بالضفة الغربية طالت عددا من الشبان الفلسطينيين إلى جانب الاعتداء على أحد الشبان.
وأشار شهود عيان، الى أن جرافة تابعة لقوات الاحتلال نفذت عمليات تخريب وتجريف داخل المخيم.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
25/11/2023 12:08:32

MENAFN25112023000117011021ID1107483572

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