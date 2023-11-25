المعشر يدعو المجتمع الدولي لإطلاق عملية سياسية تنهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 تشرين الثاني (بترا) - عائشة عناني- دعا وزير الخارجية الأسبق، مروان المعشر، المجتمع الدولي لإطلاق عملية سياسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال فترة محددة، وعبر خطوات واضحة، وليس عبر مفاوضات ممتدة لعقود.

وقال خلال اللقاء الصباحي الدوري للأعمال، الذي عقدته جمعية رجال الأعمال الأردنيين، اليوم السبت، إن حل الدولتين، إذا لم يقترن بأي خطة عملية لتنفيذه على أرض الواقع، قد لا ينجح خاصة في ظل الواقع الجديد الذي فرضته الحرب على غزة بعد السابع من تشرين الأول الماضي.

وأضاف أن حل الدولتين، يتطلب قيام المجتمع الدولي بإطلاق عملية سياسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة محددة، وعبر خطوات واضحة، وليس مفاوضات طويلة بالإضافة لشرط وجود حكومة إسرائيلية تقبل بحل الدولتين، وإجراء انتخابات فلسطينية بالوقت القريب.

وأكد أن إسرائيل لا تريد وجود أي دولة فلسطينية، إلا أن حكم الأقلية الإسرائيلية بعداد 7.2 مليون إسرائيلي، للأغلبية الفلسطينية بقرابة 7.4 مليون فلسطيني؛ لا يمكن أن يستمر للأبد بوجود نظام فصل عنصري.

وعلى الصعيد المحلي؛ أكد المعشر أن عدم توقيع اتفاقية المياه مقابل الكهرباء أمر إيجابي، قي ظل وجود بدائل عديدة للمياه والغاز أيضا.

من جهته ثمن رئيس الجمعية حمدي الطباع، الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني ومواقفه الحازمة ضد أي انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الصامد ورفضه لكل ما يجري على الساحة الفلسطينية.

وقال "إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا وجمعية رجال الأعمال الأردنيين كانت من أول المبادرين لدعم الأهل في غزة، وسيبقى الأردن بقيادته الهاشمية وشعبه داعماً ومسانداً للقضية الفلسطينية".

وأضاف "ما نراه على أرض الواقع من دعم الأخوة في غزة والمستشفى الميداني الأردني وإرسال قوافل من المواد الغذائية وغيرها عن طريق الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية خير دليل على مواقف المملكة الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني في وجه مخططات دولة الاحتلال".

كما ثمن جهود جلالة الملك في متابعة تطوير مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه العقبة وتنفيذه حيث سيعد من أهم الإنجازات التي سيسجلها الأردن في إطار المشاريع الاستراتيجية الرائدة، ما سيدفع المملكة نحو الاكتفاء الذاتي من المياه، مشددا على ضرورة البحث عن بدائل أخرى لاتفاقيات الغاز.

وأكد الطباع ضرورة تطوير مشاريع استراتيجية تجعل الأردن في منأى عن المؤثرات أياً كان شكلها، ومواصلة التشاركية بين القطاعين العام والخاص في بناء سياسات تحوطية للتعامل مع الأزمات وتداعياتها والتي ستدفع الاقتصاد الوطني نحو الاكتفاء الذاتي.

-- (بترا)

ع ن/ب ط

25/11/2023 11:42:39