الفيصلي يبدأ تدريباته في كارشي الأوزبكية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 تشرين الثاني (بترا)- بدأ فريق النادي الفيصلي لكرة القدم، تدريباته في مدينة كارشي الأوزبكية التي وصلها أمس الجمعة، استعدادا للقاء فريق ناساف الأوزبكي الاثنين المقبل ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.
وخضع الفريق بعد وصوله إلى أوزبكستان أمس، لتدريب خفيف بهدف تخليص اللاعبين من الإرهاق بانتظار إجراء تدريب في الملعب اليوم بقيادة المدرب احمد هايل.
ويلعب الفيصلي صاحب الـ 3 نقاط في المجموعة الثانية التي تضم فرق الشارقة الإماراتي صاحب الـ8 نقاط وناساف الأوزبكي 7 نقاط والسد القطري 4 نقاط.
-- (بترا)
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25/11/2023 10:52:00
MENAFN25112023000117011021ID1107483564
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