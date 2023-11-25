-->

Saturday, 25 November 2023 12:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفيصلي يبدأ تدريباته في كارشي الأوزبكية

11/25/2023 4:26:12 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 تشرين الثاني (بترا)- بدأ فريق النادي الفيصلي لكرة القدم، تدريباته في مدينة كارشي الأوزبكية التي وصلها أمس الجمعة، استعدادا للقاء فريق ناساف الأوزبكي الاثنين المقبل ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.
وخضع الفريق بعد وصوله إلى أوزبكستان أمس، لتدريب خفيف بهدف تخليص اللاعبين من الإرهاق بانتظار إجراء تدريب في الملعب اليوم بقيادة المدرب احمد هايل.
ويلعب الفيصلي صاحب الـ 3 نقاط في المجموعة الثانية التي تضم فرق الشارقة الإماراتي صاحب الـ8 نقاط وناساف الأوزبكي 7 نقاط والسد القطري 4 نقاط.
-- (بترا)
خ خ/أ أ/ب ط
25/11/2023 10:52:00

MENAFN25112023000117011021ID1107483564

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث