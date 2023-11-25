الفيصلي يبدأ تدريباته في كارشي الأوزبكية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 تشرين الثاني (بترا)- بدأ فريق النادي الفيصلي لكرة القدم، تدريباته في مدينة كارشي الأوزبكية التي وصلها أمس الجمعة، استعدادا للقاء فريق ناساف الأوزبكي الاثنين المقبل ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وخضع الفريق بعد وصوله إلى أوزبكستان أمس، لتدريب خفيف بهدف تخليص اللاعبين من الإرهاق بانتظار إجراء تدريب في الملعب اليوم بقيادة المدرب احمد هايل.

ويلعب الفيصلي صاحب الـ 3 نقاط في المجموعة الثانية التي تضم فرق الشارقة الإماراتي صاحب الـ8 نقاط وناساف الأوزبكي 7 نقاط والسد القطري 4 نقاط.

-- (بترا)

خ خ/أ أ/ب ط

25/11/2023 10:52:00