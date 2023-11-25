الصحة العالمية: لا معلومات عن مصير مدير مجمع الشفاء الطبي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 تشرين الثاني (بترا) - قالت منظمة الصحة العالمية، إنه ليس لديها معلومات عن مصير مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية الذي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي الخميس الماضي.
وأبدت المنظمة في بيان على موقعها الإلكتروني الليلة الماضية، قلقها بشأن اعتقال مدير مستشفى الشفاء، مؤكدة أنه ليس لديها معلومات عن مصيره، كما دعت إلى احترام حقوقه بالكامل.
واعتقل مدير أكبر مستشفى في قطاع غزة، في 22 تشرين الثاني مع خمسة آخرين من الكادر الصحي الذين يعملون في المجمع أثناء مشاركتهم في مهمة قادتها الأمم المتحدة لإجلاء المرضى من مستشفى الشفاء.
وأوضحت المنظمة أنه تم اعتقال ثلاثة من أفراد الطاقم الطبي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وثلاثة من وزارة الصحة.
وأضافت، أنه تم إطلاق سراح اثنين من العاملين الصحيين الستة المحتجزين، لافتة في الوقت ذاته إلى أنها لا تملك معلومات عن سلامة العاملين الصحيين الأربعة الآخرين، ومن بينهم مدير مستشفى الشفاء.
-- (بترا)
رصد/ي ف/أ أ/ب ط
25/11/2023 10:29:17
MENAFN25112023000117011021ID1107483563
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