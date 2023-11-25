الصحة العالمية: لا معلومات عن مصير مدير مجمع الشفاء الطبي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 تشرين الثاني (بترا) - قالت منظمة الصحة العالمية، إنه ليس لديها معلومات عن مصير مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية الذي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي الخميس الماضي.

وأبدت المنظمة في بيان على موقعها الإلكتروني الليلة الماضية، قلقها بشأن اعتقال مدير مستشفى الشفاء، مؤكدة أنه ليس لديها معلومات عن مصيره، كما دعت إلى احترام حقوقه بالكامل.

واعتقل مدير أكبر مستشفى في قطاع غزة، في 22 تشرين الثاني مع خمسة آخرين من الكادر الصحي الذين يعملون في المجمع أثناء مشاركتهم في مهمة قادتها الأمم المتحدة لإجلاء المرضى من مستشفى الشفاء.

وأوضحت المنظمة أنه تم اعتقال ثلاثة من أفراد الطاقم الطبي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وثلاثة من وزارة الصحة.

وأضافت، أنه تم إطلاق سراح اثنين من العاملين الصحيين الستة المحتجزين، لافتة في الوقت ذاته إلى أنها لا تملك معلومات عن سلامة العاملين الصحيين الأربعة الآخرين، ومن بينهم مدير مستشفى الشفاء.

-- (بترا)

رصد/ي ف/أ أ/ب ط

25/11/2023 10:29:17