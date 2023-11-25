المجوهرات ومحضرات الصيدلة تحد من انخفاض الصادرات الوطنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 تشرين الثاني (بترا) - وعد ربابعة- أسهم نمو صادرات المملكة من الحلي والمجوهرات ومحضرات الصيدلة في الحد من انخفاض قيمة الصادرات الوطنية منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الماضي.

وبحسب أرقام رصدتها (بترا) مستندة على معطيات إحصائية رسمية، ارتفعت صادرات المملكة من الحلي والمجوهرات حتى نهاية شهر أيلول الماضي من هذا العام بنسبة 71.5 بالمئة، ومحضرات الصيدلة بـ 28.2 بالمئة، بالإضافة إلى المواد الأخرى بنسبة 12.2 بالمئة.

ووصلت قيمة الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات حتى نهاية شهر أيلول الماضي نحو 609 ملايين دينار، مقارنة بـ 355 مليونا للفترة ذاتها من العام الماضي، في حين بلغت قيمة الصادرات من محضرات الصيدلة حوالي 377 مليون دينار، مقارنة بـ 294 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.

كما بلغت قيمة الصادرات الوطنية من المواد الأخرى حتى نهاية شهر أيلول الماضي من العام الحالي 2.515 مليار دينار، مقابل 2.241 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، تراجعت نسب الصادرات الوطنية منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الماضي لكل من الألبسة وتوابعها 13.9 بالمئة، والبوتاس الخام بما نسبته 37.2 بالمئة، والفوسفات بنسبة 23.7 بالمئة، والأسمدة بـ 14.3 بالمئة.

وبلغت قيمة صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها حتى نهاية شهر أيلول الماضي للعام الحالي، حوالي 1.020 مليار دينار، مقابل 1.185 مليار لنفس الفترة من العام الماضي، كما بلغت قيمة صادرات الفوسفات حوالي 454 مليون دينار مقارنة مع 595 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.

كما بلغت قيمة صادرات المملكة من البوتاس الخام ما يقارب 515 مليون دينار، مقابل 820 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، في حين وصلت قيمة صادرات الأسمدة حوالي 782 مليون دينار حتى نهاية شهر أيلول الماضي لهذا العام، مقارنة مع 912 مليونا لذات الفترة من العام السابق.

وبحسب المعطيات، انخفض إجمالي قيمة الصادرات الوطنية حتى نهاية شهر أيلول الماضي من هذا العام بنسبة 2.0 بالمئة، لتبلغ 6.272 مليار دينار، مقارنة مع 6.402 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وتعرف "الصادرات الوطنية" بالسلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل البلد وتم تصديرها إلى وجهة خارجية، وتتمثل في المنتجات والخدمات التي تم إنتاجها بواسطة المؤسسات والشركات المحلية داخل البلد ويتم بيعها وتصديرها إلى دول أخرى.

-- (بترا)

و ر/أ أ/ب ط

25/11/2023 10:15:34