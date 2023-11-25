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قصة نصيحة من فاتن حمامة غيرت مسار خالد الصاوى فى عيد ميلاده

11/25/2023 4:25:58 AM
(MENAFN- Youm7) يتزامن اليوم الـ 25 من نوفمبر مع عيد ميلاد الفنان الكبير خالد الصاوى الذى يعد أحد أهم الممثلين ممن امتلكوا بصمة خاصة جداً ظهرت فى أعمال مهمة وأدوار مختلفة تميزت بالتنوع الشديد، وهو ما يجعله من القلائل القادرين على تقديم مختلف الألوان الدرامية بتميز شديد.

فى تاريخ خالد الصاوى العديد من المحطات التمثيلية والكثير من النجوم الذين تعامل معهم، إلا أن أكثرهم تأثيراً فيه حسب تصريحات سابقة منه هى الممثلة الكبيرة الراحلة فاتن حمامة حينما شاركها بمشهد خلال أحداث فيلم "يوم مر ويوم حلو".

خالد الصاوي روي أنه وأثناء عمله خلال الفيلم كمساعد مخرج مع المخرج خيري بشارة حاول مقابلتها بأي طريقة، وهو ما تحقق له ليعرفها بنفسه وبما يقوم به خلال الوقت الحالي من دراسات في عدة مجالات مختلفة سواءً في الفلسفة أو بخصوص السينما، لكنه وجدها تنصحه نصيحة غيرت طريقة تفكيره بعد ذلك.

تلك النصيحة تمثلت في ردها على كل ما ذكره بخصوص دراساته وقراءاته المتعددة بأنها تفضل الملموس عن النظرى، وهى الإشارة التى أكد الصاوى أنها أنارت له الطريق فيما بعد بالتركيز على العمل على أرض الواقع أكثر.








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