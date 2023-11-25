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جمال عبد الناصر يكتب: سيمون.. رمز الصمود

11/25/2023 4:25:58 AM
(MENAFN- Youm7) أغانٍ كثيرة خرجت عن فلسطين وعن معاناة شعبها جراء الاعتداءات الغاشمة من المحتل الإسرائيلى، لكن الفنانة سيمون اختارت أن تغنى "رمز الصمود" لتدعم من خلالها القضية الفلسطينية وأرض غزة بكلمات حماسية معبرة وصادقة كتبها أشرف الخولى ولحنها أحمد البرازيلى والتوزيع لأمير طاحون.

جاءت الأغنية بكلمات فصحى لكنها الفصحى السلسة التى لا تشعر مطلقا بصعوبتها، واستطاعت سيمون أن تبسطها بأدائها وتحميل انفعالاتها الصادقة عبر الأداء الرصين الجاد الذى يشعر من يسمعها أو يشاهدها بصدق وتفاعل حقيقى وتأثر بالقضية وبالأحداث.

سيمون فى "رمز الصمود" ومن خلال كلمات الأغنية تؤكد أن الأرض حتما ستعود، وتوجه رسالة فى نهاية الأغنية للعرب قائلة: وللعرب جمعا أقول: قوتنا فى وحدتنا.. فنحن رمز الصمود.

لحن الأغنية لأحمد البرازيلي موفق جدا وكان حماسيا استخدم فيه الآلات الموسيقية التي تدفع المستمع للحماسة وحشد الجموع، وكان المارش العسكري في الخلفية ثابتا دائما مع غناء سيمون، وهذا أعطى للأغنية "رتم" مناسبا جدا ومتناغما مع الكلمات الحماسية أيضا.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سيمون أغنية اتغير عشانى، من فيلم بدلة وفستان، والذى نالت على إعجاب الجمهور فور إصدارها، واشتهرت سيمون وسط جيلها بالتنوع، فهى أيقونة الموضة ماضيا وحاضر، فتميزت بالكاريزما، والصوت الناعم الذى ياخذك إلى عالم بعيد.


سيمون



الفنانة سيمون



المطربة سيمون





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