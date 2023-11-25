ذكرى ميلاد أسمهان.. صوتها فاجأ شقيقها ونافست كبار المطربين

MENAFN - Youm7) تحل، اليوم السبت، ذكرى ميلاد صاحبة الصوت الملائكى أسمهان ، والتى خطفت عقول الكثيرين بجمالها الهادئ، وصوتها الرقيق، فبالرغم من أن رحلتها كانت قصيرة فى الوسط الفنى، إلا أنها استطاعت أن تحفر اسمها فى تاريخ الفن، منذ بدايتها مع شقيقها الفنان الراحل فريد الأطرش.

لم تكن طفولة أسمهان تدل على أنها ستصبح مطربة، كانت تذهب إلى المدرسة لتتعلم، وكانت أسرتها تلاحظ أنها تميل إلى الجلوس بجوار "فونوغراف" تستمتع إلى قصائد أم كلثوم وأغانى غيرها من المطربات والمطربين، ولم يخطر بذهن أحد أن أسمهان لها صوت جميل، إلى أن حدث ذات يوم أن ذهبت أسرة أسمهان لزيارة معارف لهم وتناول الغداء، وبعد عودتهم للمنزل كانت المفاجأة بصوت أسمهان تغنى أغنية بصوت رخيم أثار دهشة شقيقها فريد الأطرش وباقى أفراد أسرتها ونال إعجابهم وأيقنوا أنها تتمتع بصوت جميل، وأصبحت أسمهان مطربة رغماً عن تقاليد الأسرة.

الفنانة أسمهان كانت متعلقة بشقيقها الفنان الراحل فريد الأطرش بشكل كبير وكان الحب والتفاهم عنوان علاقتهما سوياً، وكان أول من دعمها فنيا، حتى أنها شاركته فى الغناء فى صالة مارى منصور فى شارع عماد الدين عام 1931، بعد تجربة الغناء مع والدتها علياء المنذر فى حفلات الأفراح والإذاعة المحلية، وذاع صيتها فى عالم الفن والغناء.

وقال عنها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب "أسمهان فتاة صغيرة لكن صوتها صوت امرأة ناضجة"، واسم أسمهان مأخوذ من الكلمة التركية من اسم وهان المحرفة من كلمة خان وتعنى الحاكم أو السلطان والجاه.

نافست أسمهان كبار نجوم زمن الفن الجميل مثل أم كلثوم، وفتحت لها أبواب الشهرة، ولم يقتصر عملها على أخيها، بل استطاعت بموهبتها أن تقنع كبار ملحن ىالعصر بالتلحين لها، ومنهم : محمد القصبجى والذى لحن لها معظم أغانيها مثل "يا طيور، كلمة يا نور العين، فرق ما بينا الزمان، فرق ما بينا الزمان، كنت الاماني، امتي هتعرف امتي، انا اللي استاهل"، ورياض السنباطي في "يا لعينك، أيها النائم، بنت النيل"، كما قدمت أشهر أغانيها من تلحين النجم الراحل محمد عبد الوهاب وهي "مجنون ليلي، محلاها عيشة الفلاح".