افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى اليوم

MENAFN - Youm7) يفتتح، اليوم، محافظ جنوب سيناء اللواء أركان حرب خالد فودة الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، وبحضور الفنانة القديرة سميحة أيوب الرئيس الشرفى للمهرجان والمايسترو نادر عباسى رئيس اللجنة العليا للمهرجان، والمخرج والفنان مازن الغرباوى رئيس المهرجان، والدكتورة إنجى البستاوى مدير المهرجان.

يقام الافتتاح بدون أى احتفالات تضامنا مع الأحداث فى غزة وتكتفى إدارة المهرجان بالمراسم الخاصة بالكلمات والتكريمات لعدد من الفنانين من مختلف الدول العربية، وستكرم الفنانة القديرة الدكتور سميرة محسن التى تحمل الدورة الثامنة اسمها، كما سيشمل الافتتاح فقرة موسيقية بعنوان "ملحمة الحياة" من ألحان أحمد الموجى، وإشراف فنى نادر عباسى، ويقدم الافتتاح الفنانة التونسية مريم الصياح والفنان المصرى محسن منصور.

تنطلق الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولى تحت شعار "المسرح من أجل الإنسانية"، ويخرج المراسم محمد هشام وإعداد وصياغة عز الدين حافظ وترجمة حنان عز الدين، وتقدم بثلاث لغات، ويشارك ضمن فعاليات الدورة الثامنة 17عرضا مسرحيا

تتضمن 8 عروض تعرض لأول مرة.

مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يقام فى الفترة من 25 نوفمبر حتى 30 نوفمبر، وتحمل الدورة اسم الدكتورة الفنانة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو نادرعباسى، وتدير المهرجان الدكتورة إنجى البستاوى، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.