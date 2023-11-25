شريف رمزى يتلقى عزاء شقيقه بمسجد الشرطة.. اليوم

MENAFN - Youm7) يتلقى اليوم السبت الفنان شريف رمزي واجب العزاء في رحيل شقيقه صلاح رمزي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك بعدما شيع جثمان الراحل صلاح رمزى يوم الأربعاء الماضى، وحرص عدد من الفنانين على حضور جنازة الراحل صلاح رمزى ومواساة شقيقة الفنان شريف رمزى منهم الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان أشرف زكى والمنتج كريم السبكى ومحمد وأحمد السبكى، والمخرج محمد شاكر خضير والإعلامي رامي رضوان والفنان هشام ماجد.

وكان شريف رمزى أعلن عن وفاة شقيقه من خلال حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث كتب: "البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي ادعوا له".

كما ودع

شريف رمزى ، شقيقه صلاح رمزى بكلمات مؤثرة عبر "انستجرام" قائلاً: "مع السلامة يا أطهر و أجمل خلق الله، .. صلاح أخويا عاش معايا 38 سنة من يوم ما إتولد، حياتي عمرها ما حتبقي زي ما هي من غيره بس مفيش حد غالي علي ربه، مش مصدق إني بقول كلمة الله يرحمه بطلب من كل الناس الدعاء له".



