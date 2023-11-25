شريف رمزى يتلقى عزاء شقيقه بمسجد الشرطة.. اليوم

(MENAFN
- Youm7) يتلقى اليوم السبت الفنان شريف رمزي واجب العزاء في رحيل شقيقه صلاح رمزي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك بعدما شيع جثمان الراحل صلاح رمزى يوم الأربعاء الماضى، وحرص عدد من الفنانين على حضور جنازة الراحل صلاح رمزى ومواساة شقيقة الفنان شريف رمزى منهم الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان أشرف زكى والمنتج كريم السبكى ومحمد وأحمد السبكى، والمخرج محمد شاكر خضير والإعلامي رامي رضوان والفنان هشام ماجد.
وكان شريف رمزى أعلن عن وفاة شقيقه من خلال حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث كتب: "البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي ادعوا له".
كما ودع
شريف رمزى ، شقيقه صلاح رمزى بكلمات مؤثرة عبر "انستجرام" قائلاً: "مع السلامة يا أطهر و أجمل خلق الله، .. صلاح أخويا عاش معايا 38 سنة من يوم ما إتولد، حياتي عمرها ما حتبقي زي ما هي من غيره بس مفيش حد غالي علي ربه، مش مصدق إني بقول كلمة الله يرحمه بطلب من كل الناس الدعاء له".
MENAFN25112023000132011024ID1107483557
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.