4 طرق سهلة للتخلص من كهرباء بعض أنواع الملابس

(MENAFN
- Youm7) من الشائع، خصوصًا في فصل الشتاء، ارتداء ملابس معينة ثقيلة وأقمشة معينة، حيث يمكن أن تسبب الكهرباء الساكنة صدمة وتجعل الملابس تلتصق بالجسم بشكل غير مريح مع هذه الأقمشة،
ووفقًا لما جاء في موقع beeterhomes
نستعرض
خلال السطور التالية أبرز النصائح التي تساعد في التخلص من الكهرباء الساكنة في الملابس.
ملابس كيفية التخلص من الكهرباء الساكنة في الملابس : الملابس المبللة:
السبب الرئيسي للكهرباء الساكنة هو الجفاف ، لذا قومي بالتخلص من هذا السبب بسهولة عن طريق ترطيب الملابس برش الملابس الجافة برفق بالماء الفاتر أو مسح الملابس بقماش مضاد للكهرباء الساكنة ويساعد على تنعيم الملابس..
رطبي بشرتك:
يعد الاحتكاك بين الجلد الجاف والأقمشة مصدرًا أساسي
في وجود الكهرباء ، لذا للتخلص منها قومي بترطيب جلدك بشكل جيد وتجنبي الجفاف كي لا يولد أي شحنة كهربائية،
يمكن أن تضعي بودرة التلك أو بودرة الأطفال على بشرتك كذلك.
استخدمى أوراق التجفيف:
قبل ارتداء الملابس، افركي الجزء الداخلي من القماش بورقة تجفيف للتخلص من
الشحنات المجمعة من قبل .
استخدمى المعدن:
مرري جسمًا معدنيًا مثل شماعة أو ورق ألومنيوم على القماش كي يساعد في تفريغ الشحنات الكهربائية من الملابس ولا تتسبب في حدوث كهرباء في الملابس أو احتكاك بين الملابس والجلد.
ترطيب الجلد
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