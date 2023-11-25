4 طرق سهلة للتخلص من كهرباء بعض أنواع الملابس

MENAFN - Youm7) من الشائع، خصوصًا في فصل الشتاء، ارتداء ملابس معينة ثقيلة وأقمشة معينة، حيث يمكن أن تسبب الكهرباء الساكنة صدمة وتجعل الملابس تلتصق بالجسم بشكل غير مريح مع هذه الأقمشة،ووفقًا لما جاء في موقع beeterhomesنستعرضخلال السطور التالية أبرز النصائح التي تساعد في التخلص من الكهرباء الساكنة في الملابس.

ملابس كيفية التخلص من الكهرباء الساكنة في الملابس : الملابس المبللة:

السبب الرئيسي للكهرباء الساكنة هو الجفاف ، لذا قومي بالتخلص من هذا السبب بسهولة عن طريق ترطيب الملابس برش الملابس الجافة برفق بالماء الفاتر أو مسح الملابس بقماش مضاد للكهرباء الساكنة ويساعد على تنعيم الملابس..

رطبي بشرتك:



يعد الاحتكاك بين الجلد الجاف والأقمشة مصدرًا أساسي

في وجود الكهرباء ، لذا للتخلص منها قومي بترطيب جلدك بشكل جيد وتجنبي الجفاف كي لا يولد أي شحنة كهربائية،

يمكن أن تضعي بودرة التلك أو بودرة الأطفال على بشرتك كذلك.

استخدمى أوراق التجفيف:



قبل ارتداء الملابس، افركي الجزء الداخلي من القماش بورقة تجفيف للتخلص من

الشحنات المجمعة من قبل .

استخدمى المعدن:

مرري جسمًا معدنيًا مثل شماعة أو ورق ألومنيوم على القماش كي يساعد في تفريغ الشحنات الكهربائية من الملابس ولا تتسبب في حدوث كهرباء في الملابس أو احتكاك بين الملابس والجلد.

ترطيب الجلد



