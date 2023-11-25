اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.. علامات تخبرك بميل شريك حياتك للعنف

(MENAFN
- Youm7) قد تكتشف المرأة بعد فترة من زواجها أن شريك حياتها الذى اختارته بمحض إرادتها يسيء معاملتها وينهال عليها بالسباب والضرب، مما يجعل حياتها معه جحيما لا يطاق، كما يؤثر بشكل سلبى على نفسية أطفالها، وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ، نستعرض في التقرير، علامات تخبرك أن خطيبك
أو حبيبك شخص يميل إلى العنف، وفقاً لما ذكره موقع " msmagazine ".
علامات تخبرك أن خطيبك شخص عنيف التربية العنيفة
يجب التعرف على عائلة الخطيب لاكتشاف هل نشأ في أسرة عنيفة حيث يعنف والده والدته أو ابناءه أو تعلم منذ الصغر أن العنف هو سلوك طبيعي.
العنف ضد المرأة
ردود فعل عنيفة
ومن العلامات الدالة على أن الخطيب شخص عنيف، هو استخدامه القوة أو العنف في حل المشكلات، أو سريع الغضب أو يميل إلى المبالغة في رد فعله تجاه أي شيء بسيط، أو يتعامل بقسوة مع الحيوانات الأليفة أو يكسر أي شيء عندما يغضب.
رجل عنيف
بيغير كتير
غيرة الرجل الشديدة عليكٍ من أصدقائك أو أفراد عائلتك هي علامة تدل على إنه شخص عنيف ويمكن أن يضربك بدافع حبه أو غيرته.
علامات تخبرك ان خطيبك عنيف
أسلوبه ذكورى
إذا كان يحدد الأدوار أو القرارات وفقاً لنوع الجنس، ودائماً ما يبرر تصرفاته على أنه رجل لذلك يفعل هذا السلوك فإن هذه علامة من علامات أنه شخص عنيف.
التهديد
الرجل الذي يميل للعنف يحرص على التحكم في تصرفاته خطيبته من خلال نظراته حيث يأمرها وينهيها بنظرات غاضبة ليجعلتها تتراجع عما تفعله، أو يحرص على مراقبة كل تحركاتها أو بريدها الإليكترونى وكذلك حساباتها على وسائل التواصل الإجتماعى.
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