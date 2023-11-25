اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.. علامات تخبرك بميل شريك حياتك للعنف

MENAFN - Youm7) قد تكتشف المرأة بعد فترة من زواجها أن شريك حياتها الذى اختارته بمحض إرادتها يسيء معاملتها وينهال عليها بالسباب والضرب، مما يجعل حياتها معه جحيما لا يطاق، كما يؤثر بشكل سلبى على نفسية أطفالها، وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ، نستعرض في التقرير، علامات تخبرك أن خطيبكأو حبيبك شخص يميل إلى العنف، وفقاً لما ذكره موقع " msmagazine ".





علامات تخبرك أن خطيبك شخص عنيف التربية العنيفة

يجب التعرف على عائلة الخطيب لاكتشاف هل نشأ في أسرة عنيفة حيث يعنف والده والدته أو ابناءه أو تعلم منذ الصغر أن العنف هو سلوك طبيعي.

العنف ضد المرأة





ردود فعل عنيفة



ومن العلامات الدالة على أن الخطيب شخص عنيف، هو استخدامه القوة أو العنف في حل المشكلات، أو سريع الغضب أو يميل إلى المبالغة في رد فعله تجاه أي شيء بسيط، أو يتعامل بقسوة مع الحيوانات الأليفة أو يكسر أي شيء عندما يغضب.

رجل عنيف





بيغير كتير



غيرة الرجل الشديدة عليكٍ من أصدقائك أو أفراد عائلتك هي علامة تدل على إنه شخص عنيف ويمكن أن يضربك بدافع حبه أو غيرته.

علامات تخبرك ان خطيبك عنيف





أسلوبه ذكورى

إذا كان يحدد الأدوار أو القرارات وفقاً لنوع الجنس، ودائماً ما يبرر تصرفاته على أنه رجل لذلك يفعل هذا السلوك فإن هذه علامة من علامات أنه شخص عنيف.

التهديد

الرجل الذي يميل للعنف يحرص على التحكم في تصرفاته خطيبته من خلال نظراته حيث يأمرها وينهيها بنظرات غاضبة ليجعلتها تتراجع عما تفعله، أو يحرص على مراقبة كل تحركاتها أو بريدها الإليكترونى وكذلك حساباتها على وسائل التواصل الإجتماعى.