طرق مهمة ونصائح لزرع الاستقلالية والاعتماد على النفس عند طفلك

(MENAFN
- Youm7) كآباء، أحد أهدافنا الأبوية الأساسية هو تعليم أطفالنا أن يكونوا مستقلين، ولكن ليس من السهل عليهم دائمًا أن يصبحوا أكثر اكتفاءً ذاتيًا ومسئولين، أو أن يتخلى آباؤهم عن ذلك. يرجع جزء من هذا إلى أن غريزتنا كآباء غالبًا ما تجعلنا نميل إلى أن نجعل الأمور أسهل بالنسبة لهم، وننقذهم من أخطائهم، ونحد من تجاربهم مع النضال أو الفشل.
ومع ذلك، يحتاج الأطفال إلى التحدي من أجل تطوير المهارات والمثابرة والعزيمة والاعتماد على الذات اللازمة للتعامل مع العالم بمفردهم. يستغرق الأمر وقتًا وجهدًا وثقة لتوجيه طفلك ليصبح أكثر استقلالية، لكن المكافآت تستحق ذلك.
وتقول
شيماء عراقي
الاستشاري الأسري، فى تصريحات لـ اليوم السابع إن استقلالية الأطفال
وغرس سلوكيات إيجابية في الطفل يبدأ من سنواته الأولى، منذ تعليمه أن يعتمد على نفسه في المأكل والشراب، فضلا عن ارتداء الطفل لملابسه وخلعها، ولذلك نستعرض بعض النصائح التي تساعد طفلك في الاعتماد على النفس.
طفل يساعد نفسه نصائح مهمة لتعليم الطفل الاستقلالية المحاكاة والتقليد
على الأمهات عند البدء في اكساب أطفالهم مهارة الاستقلالية أن يحاكى سلوكها وطريقتها من طرق الملبس أو طريقة تناولها للطعام وتقليد ما تقوم به.
التدريب المستمر
على الأمهات التحلى بالصبر في مرحلة تعليم طفلها الأساسيات للمهارات المختلفة والهامة للطفل كتناول الطعام وارتداء الملابس وذلك
بدون ضغط أو عصبية على الطفل
تشجيع ومكافأة السلوك الإيجابي
التحفيز والتشجيع من الطرق المهمة لإكساب طفلك مهارات الاستقلالية حين ينجح في ارتداء الحذاء كمثال بطريقة ناجحة أو تناول طعامه.
الوضوح والأوامر البسيطة
وضحى للطفل التعليمات بلغة مفهومة وبسيطة وبدون تعقيد فعليكِ ألا تعطيه اكثر من أمر في وقت واحد أو اداء مهام متعددة في وقت واحد، عليكِ ان تعطيه مهمة تلو الأخرى وكافئي كل مهمة على حدة عند النجاح فيها.
طفل يساعد نفسه في المطبخ
طفل يعتمد على نفسه
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