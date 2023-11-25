طرق مهمة ونصائح لزرع الاستقلالية والاعتماد على النفس عند طفلك

MENAFN - Youm7) كآباء، أحد أهدافنا الأبوية الأساسية هو تعليم أطفالنا أن يكونوا مستقلين، ولكن ليس من السهل عليهم دائمًا أن يصبحوا أكثر اكتفاءً ذاتيًا ومسئولين، أو أن يتخلى آباؤهم عن ذلك. يرجع جزء من هذا إلى أن غريزتنا كآباء غالبًا ما تجعلنا نميل إلى أن نجعل الأمور أسهل بالنسبة لهم، وننقذهم من أخطائهم، ونحد من تجاربهم مع النضال أو الفشل.ومع ذلك، يحتاج الأطفال إلى التحدي من أجل تطوير المهارات والمثابرة والعزيمة والاعتماد على الذات اللازمة للتعامل مع العالم بمفردهم. يستغرق الأمر وقتًا وجهدًا وثقة لتوجيه طفلك ليصبح أكثر استقلالية، لكن المكافآت تستحق ذلك.

وتقول

شيماء عراقي

الاستشاري الأسري، فى تصريحات لـ اليوم السابع إن استقلالية الأطفال

وغرس سلوكيات إيجابية في الطفل يبدأ من سنواته الأولى، منذ تعليمه أن يعتمد على نفسه في المأكل والشراب، فضلا عن ارتداء الطفل لملابسه وخلعها، ولذلك نستعرض بعض النصائح التي تساعد طفلك في الاعتماد على النفس.

طفل يساعد نفسه نصائح مهمة لتعليم الطفل الاستقلالية المحاكاة والتقليد

على الأمهات عند البدء في اكساب أطفالهم مهارة الاستقلالية أن يحاكى سلوكها وطريقتها من طرق الملبس أو طريقة تناولها للطعام وتقليد ما تقوم به.







التدريب المستمر

على الأمهات التحلى بالصبر في مرحلة تعليم طفلها الأساسيات للمهارات المختلفة والهامة للطفل كتناول الطعام وارتداء الملابس وذلك

بدون ضغط أو عصبية على الطفل

تشجيع ومكافأة السلوك الإيجابي

التحفيز والتشجيع من الطرق المهمة لإكساب طفلك مهارات الاستقلالية حين ينجح في ارتداء الحذاء كمثال بطريقة ناجحة أو تناول طعامه.

الوضوح والأوامر البسيطة

وضحى للطفل التعليمات بلغة مفهومة وبسيطة وبدون تعقيد فعليكِ ألا تعطيه اكثر من أمر في وقت واحد أو اداء مهام متعددة في وقت واحد، عليكِ ان تعطيه مهمة تلو الأخرى وكافئي كل مهمة على حدة عند النجاح فيها.



طفل يساعد نفسه في المطبخ





طفل يعتمد على نفسه







