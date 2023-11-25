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أبرز اتجاهات ألوان صبغات الشعر لشتاء 2024.. اختارى اللى يناسبك

11/25/2023 4:25:54 AM
(MENAFN- Youm7) تتغير اتجاهات ألوان صبغات الشعر من موسم لآخر، فقد تظهر ألوان تقليدية وتختفى أخرى أو تصبح ممزوجة بألوان أخرى مربعة على عرش الموضة، لذا نستعرض فى هذا التقرير أبرز اتجاهات ألوان صبغات الشعر لشتاء 2024، وفقاً لما ذكره موقع " bustle".


أبرز اتجاهات ألوان صبغات الشعر لشتاء 2024

اللون النحاسى

يعتبر اللون النحاسى الداكن من أبرز اتجاهات ألوان صبغات الشعر المتوقع انتشارها في شتاء 202 ، وهو من الألوان التي تساعد المرأة في الحصول على إطلالة أنيقة وأنثوية مميزة، تزيد من ثقتها بنفسها أمام الآخرين.


شعر نحاسى


اللون الأسود الداكن

انتشر في الفترة الأخيرة اتجاه طلاء الأظافر الأسود والعطور المعطرة بنكهة الكاكاو، ويبدو أن اتجاهات ألوان صبغات الشعر سوف ينطبع عليها هذا اللون أيضاً، حيث من المتوقع انتشار اللون الأسود الداكن والذى يتوافق مع ألوان البشرة المختلفة .


شعر أسود


الأزرق الجليدى

يعتبر اللون الأزرق الجليدى من أبرز اتجاهات ألوان الشعر المتوقع انتشارها في شتاء 2024، حيث تتوافق مع أجواء الفصل البارد كما تساعد على تفتيح البشرة والحصول على إطلالة عصرية مميزة.


الأزرق الجليدى اللون الأشقر

يحظى اللون الأشقر دائماً بشعبية كبيرة طوال العام ولكن من المتوقع أن ينتشر أكثر في الشتاء المقبل، حيث يساعد في الحصول على إطلالة أنيقة ومميزة، كما تعتبر من الألوان التي تتوافق مع البشرة الفاتحة.


لون أشقر


الأحمر الكرزي

يعتبر اللون الأحمر الكرزي من الألوان النابضة بالحياة، والتي تساعد في الحصول على إطلالة مختلفة ومميزة، ومتوقع انتشاره في الشتاء المقبل .


الأحمر الكرزي لون الكراميل

يعتبر لون الكراميل من ألوان صبغات الشعر المتوقع انتشارها أيضاً في شتاء 2024، ويتوافق هذا اللون مع البشرة السمراء والفاتحة ويساعد المرأة في الحصول على إطلالة جذابة.


لون الكراميل











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