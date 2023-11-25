أبرز اتجاهات ألوان صبغات الشعر لشتاء 2024.. اختارى اللى يناسبك

(MENAFN
- Youm7) تتغير اتجاهات ألوان صبغات الشعر من موسم لآخر، فقد تظهر ألوان تقليدية وتختفى أخرى أو تصبح ممزوجة بألوان أخرى مربعة على عرش الموضة، لذا نستعرض فى هذا التقرير أبرز اتجاهات ألوان صبغات الشعر لشتاء 2024، وفقاً لما ذكره موقع " bustle".
أبرز اتجاهات ألوان صبغات الشعر لشتاء 2024
اللون النحاسى
يعتبر اللون النحاسى الداكن من أبرز اتجاهات ألوان صبغات الشعر المتوقع انتشارها في شتاء 202 ، وهو من الألوان التي تساعد المرأة في الحصول على إطلالة أنيقة وأنثوية مميزة، تزيد من ثقتها بنفسها أمام الآخرين.
شعر نحاسى
اللون الأسود الداكن
انتشر في الفترة الأخيرة اتجاه طلاء الأظافر الأسود والعطور المعطرة بنكهة الكاكاو، ويبدو أن اتجاهات ألوان صبغات الشعر سوف ينطبع عليها هذا اللون أيضاً، حيث من المتوقع انتشار اللون الأسود الداكن والذى يتوافق مع ألوان البشرة المختلفة .
شعر أسود
الأزرق الجليدى
يعتبر اللون الأزرق الجليدى من أبرز اتجاهات ألوان الشعر المتوقع انتشارها في شتاء 2024، حيث تتوافق مع أجواء الفصل البارد كما تساعد على تفتيح البشرة والحصول على إطلالة عصرية مميزة.
الأزرق الجليدى اللون الأشقر
يحظى اللون الأشقر دائماً بشعبية كبيرة طوال العام ولكن من المتوقع أن ينتشر أكثر في الشتاء المقبل، حيث يساعد في الحصول على إطلالة أنيقة ومميزة، كما تعتبر من الألوان التي تتوافق مع البشرة الفاتحة.
لون أشقر
الأحمر الكرزي
يعتبر اللون الأحمر الكرزي من الألوان النابضة بالحياة، والتي تساعد في الحصول على إطلالة مختلفة ومميزة، ومتوقع انتشاره في الشتاء المقبل .
الأحمر الكرزي لون الكراميل
يعتبر لون الكراميل من ألوان صبغات الشعر المتوقع انتشارها أيضاً في شتاء 2024، ويتوافق هذا اللون مع البشرة السمراء والفاتحة ويساعد المرأة في الحصول على إطلالة جذابة.
لون الكراميل
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