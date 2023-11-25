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هيئة تنشيط السياحة تتوقع 18 مليون سائح فى نهاية 2024

11/25/2023 4:25:51 AM
(MENAFN- Youm7) أكد عمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ، أن الأعداد حتى الأسبوع الحالي قد زادت بنسبة 15٪ عن العام الماضي لتسجل بنهاية ديسمبر المقبل 23٪ وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمستهدف تحقيقه في ظل الظروف الحالية 30٪، مستهدف زيادة أعداد السائحين إلي 18 مليون سائح موسم 2024.



وأشار إلى أن قطاع السياحة قد أثبت قدرته خلال السنوات الماضية على التعامل مع الأزمات المختلفة التي واجهها مع عودة الحركة سريعاً أقوى بكثير عن الدول المنافسة لمصر ومنها الأردن وإسرائيل وقبرص والمغرب.



ولفت إلى وزارة السياحة عملت علي ملف دعم شركات الطيران وحرصت على عدم إلغاء أية رحلات طيران بعودة برنامج تحفيز الطيران وزيادة المخصصات له وعمل الحملات الترويجية المشتركة لتنشيط السياحة في شرم الشيخ وغيرها خاصةً مع قيام العديد من شركات الطيران بتسيير خطوط جديدة ومنها مصر للطيران.



وأضاف أنه تم الاتفاق على 10 حملات مشتركة في ايطاليا وروسيا وامريكا وأيضا على مستوي الرحلات التعريفية والتي أصبحت رحلات تفقدية بجانب الاتفاق مع شركة العلاقات العامة على استضافت إعلاميين وصحفيين وبلوجرز لعمل رحلات وزيارات تفقدية سياحية لمصر.



وتابع عمرو القاضي، أنه جاري تحويل سياحة مسار العائلة المقدسة والسياحة الدينية إلى ما يعرف بالسياحة الروحانية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل علي 3 مشروعات كبرى ضمن مسار العائلة المقدسة ومزارات آل البيت والترويج لتطوير جبل الطور وأيضا أعمال التطوير في وادي النطرون، مضيفاً كما هناك اهتماما كبيراً بمشاركة شركات السياحة والشركات المتخصصة بفاعلية في المعارض السياحية الدولية.














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