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ماذا يقرأ الغرب؟ روايات احتلت قائمة الأكثر مبيعا فى نيويورك تايمز (صور)

11/25/2023 4:25:48 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية
قائمة الكتب الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لفئة الروايات الخيالية، وخلال التقرير التالى نستعرض تلك القائمة التى تصدرت المبيعات فى الغرب.


رواية لهب الحديد

جاءت فى المرتبة الأولى من قائمة نيوويرك تايمز، رواية "لهب الحديد" بواسطة ريبيكا ياروس،
فيدور الكتاب حول امراة يتطلب منها خيانة الرجل الذي تحبه.


رواية لهب الحديد


رواية "الجناح الرابع"

جاءت فى المرتبة الثانية، رواية "الجناح الرابع"، بواسطة ريبيكا ياروس، الذى يحث بطل الرواية فيوليت سورينجيل على أن تصبح مرشحة لنخبة فرسان التنانين.


رواية الجناح الرابع


رواية الحافة

جاءت في المرتبة الثالثة من قائمة نيويورك تايمز رواية الحافة بواسطة ديفيد بالداشي، وتدور حول مقتل عميلة وكالة المخابرات المركزية الناشطة جيني سيلكويل في ريف ولاية ماين.


رواية الحافة


رواية انهيار النظام

جاءت في المرتبة الرابعة من قائمة نيويورك تايمز، رواية انهيار النظام، بواسطة مارثا ويلز،
ويدور حول مستعمرة من البشر
تستخدم قوة عاملة مجاناً.


انهيار النظام


رواية الكذاب الصغير

جاءت فى المرتبة الخامسة والأخيرة من قائمة نيويويورك تايمز رواية الكذاب الصغير، بواسطة ميتش ألبو، تساعد تصرفات صبي يبلغ من العمر 11 عامًا في تسهيل تسليم السكان اليهود، بما في ذلك عائلته، إلى أوشفيتز.


الكذاب الصغير








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