ماذا يقرأ الغرب؟ روايات احتلت قائمة الأكثر مبيعا فى نيويورك تايمز (صور)

(MENAFN
- Youm7) أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية
قائمة الكتب الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لفئة الروايات الخيالية، وخلال التقرير التالى نستعرض تلك القائمة التى تصدرت المبيعات فى الغرب.
رواية لهب الحديد
جاءت فى المرتبة الأولى من قائمة نيوويرك تايمز، رواية "لهب الحديد" بواسطة ريبيكا ياروس،
فيدور الكتاب حول امراة يتطلب منها خيانة الرجل الذي تحبه.
رواية لهب الحديد
رواية "الجناح الرابع"
جاءت فى المرتبة الثانية، رواية "الجناح الرابع"، بواسطة ريبيكا ياروس، الذى يحث بطل الرواية فيوليت سورينجيل على أن تصبح مرشحة لنخبة فرسان التنانين.
رواية الجناح الرابع
رواية الحافة
جاءت في المرتبة الثالثة من قائمة نيويورك تايمز رواية الحافة بواسطة ديفيد بالداشي، وتدور حول مقتل عميلة وكالة المخابرات المركزية الناشطة جيني سيلكويل في ريف ولاية ماين.
رواية الحافة
رواية انهيار النظام
جاءت في المرتبة الرابعة من قائمة نيويورك تايمز، رواية انهيار النظام، بواسطة مارثا ويلز،
ويدور حول مستعمرة من البشر
تستخدم قوة عاملة مجاناً.
انهيار النظام
رواية الكذاب الصغير
جاءت فى المرتبة الخامسة والأخيرة من قائمة نيويويورك تايمز رواية الكذاب الصغير، بواسطة ميتش ألبو، تساعد تصرفات صبي يبلغ من العمر 11 عامًا في تسهيل تسليم السكان اليهود، بما في ذلك عائلته، إلى أوشفيتز.
الكذاب الصغير
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