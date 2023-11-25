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كواليس إعداد تشارلز داروين لكشف نظريته ونشر كتابه أصل الأنواع

11/25/2023 4:25:48 AM
(MENAFN- Youm7) فى 24 من نوفمبر عام 1859 نُشر كتاب "أصل الأنواع عن طريق الانتقاء الطبيعى"، وهو عمل علمى رائد من تأليف عالم الطبيعة البريطانى تشارلز داروين، فى إنجلترا .



وتزعم نظرية داروين أن الكائنات الحية تتطور تدريجياً من خلال عملية أطلق عليها اسم "الانتقاء الطبيعى"، حيث تميل الكائنات الحية ذات الاختلافات الجينية التى تناسب بيئتها إلى نشر عدد أكثر من الكائنات الحية من نفس النوع، وفقا لما ذكره موقع هيستورى.



حصل داروين، الذى تأثر بعمل عالم الطبيعة الفرنسى جان بابتيست دى لامارك والاقتصادى الإنجليزى توماس مالتوس، على معظم الأدلة الداعمة لنظريته خلال رحلة مسح مدتها خمس سنوات على متن سفينة إتش إم إس بيجل فى ثلاثينيات القرن التاسع عشر.



وجاءت نظريته من خلال زيارته لأماكن متنوعة مثل جزر جالاباجوس ونيوزيلندا، اكتسب داروين معرفة وثيقة بالنباتات والحيوانات والجيولوجيا فى العديد من الأراضى، وتمكن من إثبات معلوماته، إلى جانب دراساته فى التنوع والتهجين بعد عودته إلى إنجلترا.



صاغ داروين نظريته عن الانتقاء الطبيعى بحلول عام 1844، لكنه كان حذرًا فى الكشف عن أطروحته للعامة، وفى عام 1858 وبينما ظل داروين صامتًا بشأن النتائج التي توصل إليها، نشر عالم الطبيعة البريطاني ألفريد راسل والاس بشكل مستقل ورقة بحثية تلخص نظريته بشكل أساسي.



وعلى إثر ذلك ألقى داروين ووالاس محاضرة مشتركة حول التطور أمام جمعية لينيان فى لندن فى يوليو 1858، وأعد داروين كتاب " أصل الأنواع عن طريق الانتقاء الطبيعي" للنشر.












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