عرض قناع مومياء مصرية فى أحد المزادات العالمية بلندن

(MENAFN
- Youm7) تطرح
دار سوثبى
للمزادات العالمية، فى مزاد "فنون النحت القديم"، العديد من قطع الآثار المصرية واليونانية والرومانية، وذلك يوم 5 ديسمبر المقبل فى لندن.
ومن بين القطع الأثرية المعروضة للبيع، قناع مومياء خشبى مصرى كبير، يعود للأسرة 19/21، 1305-956 قبل الميلاد، ويقدر ثمنه ما بين 175 إلى 225 ألف جنيه إسترلينى.
القناع الخشبى
يصور القناع
وجه المومياء العريض، وفم منحوت بدقة وزوايا مستديرة بعمق وشفاه محددة، وأنف مستقيمة، وعيون كبيرة مطعمة وواسعة، وحواجب طويلة مقوسة بدقة وخطوط تجميلية، وحواف العين، وخطوط تجميلية، وحواجب مطلية باللون الأسود.
كما سوف يتم طرح تمثال من رأس من البازلت المصري للملك سيتي الأول، يرجع إلى الأسرة التاسعة عشرة، عهد سيتي الأول، 1290-1279 ق.م، ويقدر ثمن التمثال ما بين 60 إلى 70 الف جنيه استرلينى.
ويعتبر سيتي الأول واحدا من أشهر ملوك الفراعنة، حيث قام بتوطيد السلطة المصرية في فلسطين والشام، وقاوم الحيثيين الذين حكموا آسيا الصغرى بنجاح وعقد معهم معاهدة سلام وعدم الاعتداء عليهم.
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