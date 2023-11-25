عرض قناع مومياء مصرية فى أحد المزادات العالمية بلندن

MENAFN - Youm7) تطرحدار سوثبىللمزادات العالمية، فى مزاد "فنون النحت القديم"، العديد من قطع الآثار المصرية واليونانية والرومانية، وذلك يوم 5 ديسمبر المقبل فى لندن.

ومن بين القطع الأثرية المعروضة للبيع، قناع مومياء خشبى مصرى كبير، يعود للأسرة 19/21، 1305-956 قبل الميلاد، ويقدر ثمنه ما بين 175 إلى 225 ألف جنيه إسترلينى.

القناع الخشبى

يصور القناع

وجه المومياء العريض، وفم منحوت بدقة وزوايا مستديرة بعمق وشفاه محددة، وأنف مستقيمة، وعيون كبيرة مطعمة وواسعة، وحواجب طويلة مقوسة بدقة وخطوط تجميلية، وحواف العين، وخطوط تجميلية، وحواجب مطلية باللون الأسود.

كما سوف يتم طرح تمثال من رأس من البازلت المصري للملك سيتي الأول، يرجع إلى الأسرة التاسعة عشرة، عهد سيتي الأول، 1290-1279 ق.م، ويقدر ثمن التمثال ما بين 60 إلى 70 الف جنيه استرلينى.

ويعتبر سيتي الأول واحدا من أشهر ملوك الفراعنة، حيث قام بتوطيد السلطة المصرية في فلسطين والشام، وقاوم الحيثيين الذين حكموا آسيا الصغرى بنجاح وعقد معهم معاهدة سلام وعدم الاعتداء عليهم.