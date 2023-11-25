أشهر أقزام المصريين القدماء كان يمتلك 20 ألف ثور وماعز.. من هو؟

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- Youm7) "سنب " كان مسؤولاً رفيع المستوى بالمحكمة فى المملكة المصرية القديمة حوالى عام 2520 قبل الميلاد، وكان قزما، وشخصًا ذا أهمية مرموقة ويمتلك ثروة ضخمة، فماذا كان يمتلك هذا الرجل ذى السلطة الرفيعة بالحضارة المصرية القديمة؟.
تمثال سن وعائلته
يقوم الدكتور سليم حسن، فى موسوعته مصر القديمة، "لقد وجدنا فى مقبرة سنب بالجيزة أنه كان يملك أكثر من 20 ألف ثور، ومثلها من الماعز وعددًا كبيرًا من الحمير، ورغم ما فى هذه الأرقام الأخيرة من المبالغة فإنه يمكننا أن نعتبر الأرقام الأولى فى حد المعقول، ومنها نستطيع أن نعرف على وجه التقريب أهمية أنواع البهائم التى كان يشارك فيها الممولون الكبار الرعاة الذين اتخذوا الرعي حرفة لهم، ولا نزاع فى أن الرعاة المصريين الحاليين يعدون فقراء إذا قيسوا بأجدادهم القدماء، وسبب ذلك يرجع إلى التطورات التى حدثت في أراضى وادي النيل.
تمثال سنب من زوايا مختلفة
وكان سنب من أشهر الأقزام المصريين، حيث تولى بعض المناصب المهمة، فقد ترقى من منصب خادم ملكى إلى رئيس الأقزام فى القصر ومسئول عن إدارة الملابس والحلى وتولى منصب رئيس الخزانة الملكية، وكانت له وظائف كهنوتية حيث كان كاهنا للملك خوفو وجدف رع من الاسرة الرابعة.
الباب الوهمى لمقبرة سنب
ويعتبر تمثال "سنب" من أهم التماثيل التى تعبر عن مدى تقارب الطبقات الاجتماعية، حيث نجد زوجته "سنت يوتس" تضح يدها على كتفه تؤاثره وتسانده، وهى امرأة من البيت الملكى وليست من الأقزام، ولقبت بـ"كاهنة حتحور ونيت"، وترتدى عباءة طويلة بأكمام وشعرا مستعارا يظهر تحته شعرها الحقيقى.
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