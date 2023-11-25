أشهر أقزام المصريين القدماء كان يمتلك 20 ألف ثور وماعز.. من هو؟

MENAFN - Youm7) "سنب " كان مسؤولاً رفيع المستوى بالمحكمة فى المملكة المصرية القديمة حوالى عام 2520 قبل الميلاد، وكان قزما، وشخصًا ذا أهمية مرموقة ويمتلك ثروة ضخمة، فماذا كان يمتلك هذا الرجل ذى السلطة الرفيعة بالحضارة المصرية القديمة؟.

تمثال سن وعائلته





يقوم الدكتور سليم حسن، فى موسوعته مصر القديمة، "لقد وجدنا فى مقبرة سنب بالجيزة أنه كان يملك أكثر من 20 ألف ثور، ومثلها من الماعز وعددًا كبيرًا من الحمير، ورغم ما فى هذه الأرقام الأخيرة من المبالغة فإنه يمكننا أن نعتبر الأرقام الأولى فى حد المعقول، ومنها نستطيع أن نعرف على وجه التقريب أهمية أنواع البهائم التى كان يشارك فيها الممولون الكبار الرعاة الذين اتخذوا الرعي حرفة لهم، ولا نزاع فى أن الرعاة المصريين الحاليين يعدون فقراء إذا قيسوا بأجدادهم القدماء، وسبب ذلك يرجع إلى التطورات التى حدثت في أراضى وادي النيل.

تمثال سنب من زوايا مختلفة





وكان سنب من أشهر الأقزام المصريين، حيث تولى بعض المناصب المهمة، فقد ترقى من منصب خادم ملكى إلى رئيس الأقزام فى القصر ومسئول عن إدارة الملابس والحلى وتولى منصب رئيس الخزانة الملكية، وكانت له وظائف كهنوتية حيث كان كاهنا للملك خوفو وجدف رع من الاسرة الرابعة.

الباب الوهمى لمقبرة سنب





ويعتبر تمثال "سنب" من أهم التماثيل التى تعبر عن مدى تقارب الطبقات الاجتماعية، حيث نجد زوجته "سنت يوتس" تضح يدها على كتفه تؤاثره وتسانده، وهى امرأة من البيت الملكى وليست من الأقزام، ولقبت بـ"كاهنة حتحور ونيت"، وترتدى عباءة طويلة بأكمام وشعرا مستعارا يظهر تحته شعرها الحقيقى.