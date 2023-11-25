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لمستخدمى الكمبيوتر.. كل ما تحتاج معرفته عن لعبة Styx: Shards Of Darkness

11/25/2023 4:25:44 AM
(MENAFN- Youm7) يعتبر العام الحالى منذ بدايته رائعًا للألعاب ، ولكن مع وجود العديد من الألعاب الرائعة، كان الكثير من المستخدمين يعانون من الرسوم المدفوعة على استخدامها، لكن تقرير لموقع thesun البريطانى، كشف عن إتاحة لعبة
Styx: Shards of Darkness بشكل مجانى تماما.
ما هي لعبة
Styx: Shards of Darkness

بحث التقرير، فإن Styx: Shards of Darkness هي لعبة مجانًية تماما، وهي من ألعاب الأكشن والتسلل، وقد حصلت على تقييم مثير للإعجاب 9/10 على Steam .


وتقول الدعاية للعبة أنها مغامرة تسلل جديدة، ومنها استكشف البيئات المفتوحة الضخمة، وتسلل أو اغتال أعداء وزعماء جدد، وقم بتجربة مجموعة جديدة من القدرات والأسلحة الفتاكة في ترسانة القاتل العفريت لدينا، حيث تمنحك اللعبة اغتيال الأعداء أو تسلل البشر إليهم والجان والأقزام ولكن أيضًا مخلوقات هائلة ومرعبة.

ويتوفر Styx حاليًا مجانًا عبر GoG، وهي واجهة متجر خالية من إدارة الحقوق الرقمية لألعاب الكمبيوتر ، وخالية من إدارة الحقوق الرقمية (DRM) بمعنى أنك لا تحتاج إلى مشغل مثبت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، مثل Epic Games Store أو Steam، لتتمكن من اللعب.

وهى متوافقة مع أجهزة الكمبيوتر التى تعمل بنظام Windows 7 والإصدارات الأحدث، لذلك يجب أن تكون معظم أجهزة الكمبيوتر قادرة على تشغيلها.







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