خطوة بخطوة.. كيفية استخدام الدردشة الصوتية على Chatgpt

MENAFN - Youm7) جعل ChatGPT ميزة الدردشة الصوتية متاحة للمستخدمين غير المميزين، وكانت الميزة في السابق مقتصرة فقط على مشتركي ChatGPT Premium، إذا كنت تتساءل عن كيفية البدء بذلك، فإليك دليلنا التفصيلي.ميزة الدردشة الصوتية ChatGPT: التفاصيل

تتيح ميزة الدردشة الصوتية ChatGPT للمستخدمين استخدام صوتهم للتواصل مع ChatGPT، ويتيح ذلك للمستخدمين إجراء محادثة صوتية مناسبة حيث يمكنهم التحدث باستعلامهم بدلاً من الكتابة، وسيقوم ChatGPT بقراءة ردوده بصوت عالٍ.

ومن المهم ملاحظة أن الميزة متاحة فقط عبر التطبيق على كل من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android وأجهزة iPhone، لذلك، سيتعين عليك تنزيل التطبيق من Google Play أو App Store لاستخدامه.فيما يلي بعض الميزات:

- التواصل بدون استخدام اليدين

- يقدم المحادثات الصوتية - الكشف التلقائي عن اللغةكيف تبدأ مع الدردشة الصوتية ChatGPT

- قم بتنزيل التطبيق وتثبيته وتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد حسابك.



- إذا كان لديك تطبيق ChatGPT مثبتًا على جهازك، فتأكد من تحديثه إلى أحدث إصدار عبر متجر Google Play أو متجر Apple App Store. - افتح التطبيق على هاتفك وابحث عن زر سماعة الرأس الجديد على الجانب الأيمن من مربع الدردشة. - اضغط عليها واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية الإعداد للدردشة الصوتية - بمجرد الانتهاء، يمكنك الآن النقر على الأيقونة مرة أخرى والبدء في التحدث إلى ChatGPT وإجراء محادثة منتظمة. -لاحظ أن ChatGPT لديه أيضًا أصوات متعددة متاحة للمحادثة، يمكنك تحديدها أثناء عملية الإعداد، وبدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا تغييره من إعدادات التطبيق.