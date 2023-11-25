كيفية ربط بريدك الإلكترونى بحسابك على الواتساب

MENAFN - Youm7) بدأ تطبيق WhatsApp فى طرح ميزة جديدة تتيح للمستخدمين ربط عنوان بريد إلكتروني بحساباتهم، حيث تهدف الميزة الجديدة إلى منح المستخدمين مرونة تلقى رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) في حالة عدم تمكنهم من استلامه عبر الرسائل القصيرة في الوقت الحالي.يمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة في الأوقات التي لا يتم فيها تسليم الرمز المكون من 6 أرقام عبر الرسائل القصيرة أو عندما يواجه المستخدمون مشكلات في تسجيل الدخول إلى WhatsApp.يتم الآن طرح الميزة لمستخدمي iPhone وهي متاحة أيضًا على Android، ولكن في أحدث إصدار تجريبي، لذلك، إذا كنت من مستخدمي Android، فسيتعين عليك التسجيل في برنامج WhatsApp Beta عبر متجر Google Play للحصول على الإصدار التجريبي على جهازك. ويمكن القيام بذلك: - عبر متجر Play → بحث → WhatsApp. - ثم افتح قائمة WhatsApp وانتقل لأسفل حتى ترى الخيار Become a Beta tester. - اضغط على زر الانضمام.كيفية تسجيل عنوان بريد إلكتروني في حساب واتساب

- افتح تطبيق واتساب على جهازك المحمول.

- انتقل إلى قائمة الإعدادات من خلال النقر على النقاط الثلاث الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة. - ضمن الإعدادات، اختر خيار "الحسابات". - ضمن قائمة الحسابات، حدد خيار "عنوان البريد الإلكتروني". هذا هو المكان الذي ستقوم فيه بربط بريدك الإلكتروني بحساب WhatsApp الخاص بك. - أدخل عنوان البريد الإلكتروني الذي ترغب في ربطه بحسابك على واتساب. تأكد من أنه بريد إلكتروني صالح ويمكن الوصول إليه. - بعد إدخال البريد الإلكتروني، ستتلقى كلمة مرور لمرة واحدة (OTP) على عنوان البريد الإلكتروني المقدم. - أدخل كلمة المرور لمرة واحدة (OTP) المستلمة على بريدك الإلكتروني في الحقل المخصص في واتساب للتحقق من البريد الإلكتروني وربطه بنجاح بحساب واتساب الخاص بك. - باتباع هذه الخطوات، ستكون قد قمت بتسجيل عنوان بريد إلكتروني بنجاح في حساب WhatsApp الخاص بك، مما يوفر طبقة إضافية من الوظائف والأمان.