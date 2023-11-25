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مشرعون: ماسك يجب أن يواجه تحقيقًا جديدًا بسبب إنكاره موت أى قرود تجارب

11/25/2023 4:25:44 AM
(MENAFN- Youm7) يواجه إيلون ماسك تحقيقًا متجددًا بشأن وفاة قرود اختبار شريحة الدماغ Neuralink بينما تستعد الشركة لبدء التجارب البشرية، حيث كتب أربعة من أعضاء مجلس النواب إلى رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، جاري جينسلر، يطلبون من الهيئة التنظيمية التحقيق مع الرئيس التنفيذي لشركة Tesla بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية بسبب التصريحات التي أدلى بها حول شريحة الدماغ الخاصة بشركة Neuralink، وفقًا لتقرير صادر عن Wired.



وتأتي هذه الأخبار بعد تقارير تفيد بأن عشرات القرود عانوا من مجموعة من المشاكل الصحية بعد تثبيت الزرعة، قبل أن يتم القتل الرحيم لهم في النهاية.



واجه ماسك منذ فترة طويلة جدلاً حادًا حول مزاعم بأن القرود التي اختبرت شركة Neuralink تقنية واجهة الدماغ الخاصة بها قد عانت من "معاناة شديدة".



وكتب الملياردير في رد على X في سبتمبر أنه "لم يمت أي قرد نتيجة لزرع Neuralink"، وأن القرود التي استخدمتها الشركة لاختبار غرساتها الأولى كانت "على وشك الموت بالفعل".



وبحسب ما ورد، تقول الرسالة، التي وقعها النواب إيرل بلوميناور، وباربرا لي، وجيمس ماكجفرن، وتوني كارديناس، إن ماسك كان يعلم أن هذا البيان كاذب، وأنه ضلل المستثمرين بشأن سلامة غرسة Neuralink.



وكتبت لجنة الأطباء للطب المسؤول غير الربحية PCRM أيضًا رسالة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات تطلب منها التحقيق مع ماسك بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية.



حصلت PCRM سابقًا على سجلات بيطرية قالوا إنها أظهرت أن شركة Neuralink أُجبرت على القتل الرحيم لما لا يقل عن 12 قردًا "كانوا يتمتعون بصحة جيدة سابقًا" بعد أن عانوا من أعراض بما في ذلك الالتهابات وتورم الدماغ.



حصلت شركة Neuralink على إذن لبدء التجارب البشرية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في شهر مايو، وقد سجل آلاف الأشخاص لزرع شريحة ماسك فى أدمغتهم، وبحسب ما ورد تخطط الشركة لزرع الشريحة فى 11 شخصًا في العام المقبل، و22000 بحلول عام 2030.



قدم ماسك العديد من الادعاءات حول إمكانات زرع Neuralink، حيث تهدف الشركة الناشئة إلى استخدامها لمساعدة الأشخاص المصابين بالشلل والشلل الرباعي على استعادة حركة الجسم بالكامل، قائلًا إنها يمكن أن تساعد في إنقاذ البشرية في معركتها مع الذكاء الاصطناعي.












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