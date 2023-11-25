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جمعية المصدرين: توسيع عمليات الترويج للصناعة الأردنية

11/25/2023 4:24:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حددت جمعية المصدرين الأردنيين 9 معارض دولية متخصصة ستتواجد فيها خلال العام المقبل 2024 من خلال أجنحة لتمكين الشركات الصناعية المحلية من توسيع عمليات الترويج لمنتجاتها وفتح أسواق تصديرية جديدة غير تقليدية.
وحسب رئيس الجمعية أحمد الخضري، فان المعارض التي سيتم تنسيق مشاركة الشركات الصناعية فيها تتوزع على المعرض السعودي للتصنيع الغذائي المتخصص بالتعبئة والتغليف والمضافات الغذائية، وسيال كندا الغذائي الذي يقام بمدينة مونتريال، ومعرض الغذاء السعودي بالعاصمة الرياض ويضم جميع القطاعات الغذائية.
وقال الخضري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المعارض تشمل كذلك؛ الفانسي فود شوو الغذائي في مدينة نيويورك، وسيال باريس الذي يشمل جميع القطاعات الغذائية، وغلف فود غرين في دبي ويضم كل ما يلزم القطاع الزراعي إلى جانب الخضار والفواكه.
وأضاف أن الجمعية ستنسق كذلك المشاركة في معارض؛ الحلويات والوجبات الخفيفة، والعلامات التجارية الخاصة الذي يشمل جميع القطاعات الصناعية والغذائية، بالإضافة لمعرض الخليج الصناعي، المتخصص بالتعبئة والتغليف والمضافات الغذائية، مبينا أن هذه المعارض ستقام في مدينة دبي.
وبين أن الجمعية حريصة على بذل المزيد من الجهود لتوفير دعائم قوية للمصدرين وبما يمكنهم من زيادة صادرات منتجاتهم الصناعية والترويج لها بشكل أوسع وتعزيز تواجدها عالميا، من خلال توسيع المشاركة بالمعارض الخارجية المتخصصة، وتنويع القطاعات.
وأوضح الخضري أن تواجد الشركات الصناعية الأردنية بالمعارض الخارجية، أسهم في توسيع حصصها بالأسواق التصديرية وإقامة شراكات تجارية، وفتح أخرى غير تقليدية أمامها.
وبين أن التواجد بالمعارض الخارجية بدأ ينعكس على الصادرات التي بدأت خلال السنوات القليلة الماضية تشهد مرحلة نمو غير مسبوقة، موضحا أن النمو في الصادرات الصناعية سينعكس بشكل مهم على الاقتصاد الوطني ومعدلات النمو خلال الأعوام المقبلة.
ولفت الخضري إلى أن صادرات الصناعة بلغت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب الماضي 5.4 مليار دينار، محافظة على المستويات التي حققتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2022، على الرغم من تراجع أسعار بعض المنتجات الصناعية.
وأشار إلى أن صادرات المنتجات الصناعية الأردنية تضع اليوم قدما ثابتا لها بالأسواق التصديرية بفعل تنافسيتها وسمعتها وجودتها العالية، إلى جانب تنوع منتجاتها، مشددا على ضرورة توفير المزيد من الممكنات للقطاع الصناعي ليواصل مسيرة التطوير وبما يسهم في التوسع واستقطاب الاستثمارات وزيادة التشغيل وتوليد المزيد من فرص العمل.
وجدد التأكيد على ضرورة استغلال الاتفاقيات التجارية التي وقعتها المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية الدولية، لاسيما اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وكندا، لافتا لوجود الكثير من الفرص التصديرية الزاخرة للصناعة الأردنية بالسوقين.
وأكد أن الصادرات الصناعية الأردنية تعد مفتاحًا لنمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز البحث العلمي والابتكار بالقطاع الصناعي لتطوير منتجاته وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
وقال الخضري إن جمعية المصدرين التي تأسست عام 1988 تؤكد ضرورة توفير المزيد من الممكنات لاستغلال الفرص التصديرية القائمة بالقطاع الصناعي والمقدرة بأكثر من 4 مليارات دولار، داعيا لتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات المعنية بالترويج للصادرات وزيادة الدعم للمشاركة بالمعارض الخارجية المتخصصة كونها منصات تجارية دولية مهمة للصناعة الأردنية.
(بترا)


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